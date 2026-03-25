Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo thành công cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Sáng 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Khu vực tổ chức chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được chia thành nhiều phân khu chức năng gồm: khu vực đại chúng; khu vực đón tiếp khách VIP; khu vực sân khấu biểu diễn; khu vực bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và khách mời.

Chương trình mang tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn xuyên suốt sự kiện.

Do đó, công tác đảm bảo y tế được chuẩn bị đầy đủ với 2 lều y tế lớn, 6 lều y tế nhỏ bố trí tại các khu chức năng cùng 3 xe y tế thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Bình Dương

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức, đặc biệt là việc phân luồng giao thông, bố trí lối đi riêng cho đại biểu, khách mời và người dân; bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực kỹ thuật; bố trí hợp lý vị trí tác nghiệp cho báo chí. Công tác đón tiếp đại biểu cần được thực hiện chu đáo, đại biểu có mặt trước thời gian khai mạc ít nhất 1 giờ.

Đối với các khu vực phục vụ như khu ẩm thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Các công đoạn hoàn thiện sân khấu đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Hoàng Vũ

Các phương án dự phòng, xử lý tình huống phát sinh cũng phải được xây dựng cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, việc bố trí sân khấu, vị trí ngồi của đại biểu, khách VIP cần đảm bảo khoa học, thuận tiện.

Đặc biệt chú ý thiết kế lối lên - xuống sân khấu hợp lý, tránh gián đoạn chương trình, không để xảy ra “thời gian chết” trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện có quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia.

Tỉnh sẽ thực hiện phân luồng giao thông trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc. Ảnh: Bình Dương

Do đó, tỉnh sẽ thành lập Trung tâm chỉ huy, điều hành sự kiện do lãnh đạo UBND tỉnh đứng đầu, với sự tham gia của các lực lượng công an, y tế, khoa học và công nghệ… nhằm đảm bảo công tác điều phối, xử lý tình huống kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách trong và ngoài nước.