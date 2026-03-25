Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo thành công cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

NGỌC LUẬN
(GLO)- Sáng 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Khu vực tổ chức chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được chia thành nhiều phân khu chức năng gồm: khu vực đại chúng; khu vực đón tiếp khách VIP; khu vực sân khấu biểu diễn; khu vực bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và khách mời.

Chương trình mang tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn xuyên suốt sự kiện.

Do đó, công tác đảm bảo y tế được chuẩn bị đầy đủ với 2 lều y tế lớn, 6 lều y tế nhỏ bố trí tại các khu chức năng cùng 3 xe y tế thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Bình Dương

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức, đặc biệt là việc phân luồng giao thông, bố trí lối đi riêng cho đại biểu, khách mời và người dân; bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực kỹ thuật; bố trí hợp lý vị trí tác nghiệp cho báo chí. Công tác đón tiếp đại biểu cần được thực hiện chu đáo, đại biểu có mặt trước thời gian khai mạc ít nhất 1 giờ.

Đối với các khu vực phục vụ như khu ẩm thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Các công đoạn hoàn thiện sân khấu đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Hoàng Vũ

Các phương án dự phòng, xử lý tình huống phát sinh cũng phải được xây dựng cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, việc bố trí sân khấu, vị trí ngồi của đại biểu, khách VIP cần đảm bảo khoa học, thuận tiện.

Đặc biệt chú ý thiết kế lối lên - xuống sân khấu hợp lý, tránh gián đoạn chương trình, không để xảy ra “thời gian chết” trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện có quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia.

Tỉnh sẽ thực hiện phân luồng giao thông trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc. Ảnh: Bình Dương

Do đó, tỉnh sẽ thành lập Trung tâm chỉ huy, điều hành sự kiện do lãnh đạo UBND tỉnh đứng đầu, với sự tham gia của các lực lượng công an, y tế, khoa học và công nghệ… nhằm đảm bảo công tác điều phối, xử lý tình huống kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách trong và ngoài nước.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Du xuân

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

Du lịch

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 