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Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

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(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

Cách trung tâm xã An Hòa khoảng 7 km, suối Ma Rừng nép mình giữa khu rừng đầu nguồn xanh thẳm. Từ tuyến đường chính dẫn về thôn 4, du khách chỉ cần men theo lối mòn dài khoảng 300 m dưới những tán cây rừng rợp bóng là có thể chạm đến vẻ đẹp hoang sơ của dòng suối này.

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Những tảng đá có hình thù độc đáo ở suối Ma Rừng. Ảnh: T.L

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến suối Ma Rừng là làn nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy. Dòng suối uốn lượn qua những tảng đá tự nhiên với nhiều hình thù độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Hai bên bờ là những cây rừng lâu năm tỏa bóng mát quanh năm, mang đến cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày hè nóng bức.

Thông qua lời giới thiệu của bạn bè, anh Trần Văn Hiền (xã Tuy Phước) có dịp trải nghiệm tại suối Ma Rừng. Anh cho biết: Ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, lắng nghe tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng chim rừng vang vọng giữa không gian yên bình, mọi căng thẳng và mệt mỏi sau những ngày làm việc dường như tan biến hoàn toàn.

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Dòng suối Ma Rừng trong vắt, mát lạnh nên du khách rất thích thú. Ảnh: T.L

Không chỉ là điểm tránh nóng lý tưởng, suối Ma Rừng còn là nơi phù hợp cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi bên dòng suối, tận hưởng những phút giây thư giãn giữa núi rừng nguyên sơ và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè.

Sau hành trình khám phá, nhiều du khách lựa chọn thưởng thức ẩm thực tại khu Ma Rừng gần đó. Những mẹt đồ ăn mang đậm hương vị núi rừng với gà nướng, thịt bò nướng lá lốt, thịt heo nướng, tôm nướng cùng nhiều món ăn hấp dẫn khác đã trở thành điểm nhấn khó quên trong chuyến đi.

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Những hàng cây rừng soi bóng xuống dòng nước trong veo tạo nên khung cảnh thơ mộng, mát lành. Ảnh: T.L

Với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí mát lành và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, suối Ma Rừng đang trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn trong những ngày hè.

Giữa nhịp sống hối hả và cái nóng ngày càng gay gắt, nơi đây như một món quà của thiên nhiên dành cho những ai muốn tìm về sự bình yên, thư thái và khám phá những nét đẹp còn nguyên vẹn của núi rừng An Hòa.

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