Khai mạc Lễ hội Dừa & Biển Hoài Nhơn lần thứ I năm 2026

(GLO)- Chiều 18-6, tại khu vực Làng Búng (bãi biển Hoài Thanh), UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Giải trí Sài Gòn Tonight tổ chức khai mạc Lễ hội Dừa & Biển Hoài Nhơn - Tết Đoan Ngọ lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Chạm gió biển - Đậm vị quê dừa”.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Định (cũ).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Dừa & Biển Hoài Nhơn - Tết Đoan Ngọ lần thứ I năm 2026. Ảnh: Phi Long

Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 28-6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Nổi bật là hội thi gói bánh ú; trưng bày mâm quả cúng Tết Đoan Ngọ; trình diễn nghề đan lưới, tước xơ dừa; giới thiệu sản phẩm OCOP và đại tiệc 100 món ăn chế biến từ dừa.

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao, giải trí sôi động như: giải chạy ven biển Coconut Sea Run, đua thúng, chèo SUP, bóng chuyền bãi biển cùng các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội phục vụ nhân dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm làm từ dừa. Ảnh: Phi Long

Ban Tổ chức dự kiến lễ hội sẽ thu hút từ 5.000-10.000 lượt khách mỗi ngày, góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè năm 2026.

Thông qua chuỗi sự kiện, địa phương hướng đến mục tiêu quảng bá vẻ đẹp của bãi biển Làng Búng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm.

Phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh và Tam Quan Nam. Đây là vùng đất giàu tiềm năng với lợi thế đặc trưng “biển bạc, dừa xanh”, sở hữu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, trong đó có 8 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Lễ hội Dừa & Biển Hoài Nhơn - Tết Đoan Ngọ được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn về văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ cũng như mùa du lịch hè năm 2026.

Làng Búng (bãi biển Hoài Thanh) - nơi diễn ra Lễ hội Dừa & Biển Hoài Nhơn năm 2026. Ảnh: Phi Long

Lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng thương hiệu “Hoài Nhơn - Tình biển, xứ dừa”, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.