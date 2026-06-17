Gia Lai mở rộng thị trường khách quốc tế

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2026 tại Hàn Quốc không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn mở ra cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp (DN) lữ hành hàng đầu, từng bước hình thành các tour, tuyến và kết nối dòng khách quốc tế đến Gia Lai.

Mở cánh cửa vào thị trường Hàn Quốc

Sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai sở hữu không gian du lịch rộng lớn, trải dài từ biển đến cao nguyên với hệ sinh thái tài nguyên phong phú.

Bên cạnh lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa - lịch sử, địa phương còn có nhiều điều kiện để phát triển du lịch trải nghiệm, thể thao và golf.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, lượng du khách đến Gia Lai liên tục tăng. Tuy nhiên, thị trường khách quốc tế vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Nhằm mở rộng thị trường tiềm năng này, từ ngày 10 đến 14-6, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2026 tại Hàn Quốc với nhiều hoạt động kết nối với các đơn vị lữ hành, DN, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh lựa chọn Hàn Quốc là thị trường chiến lược bởi đây là nhóm khách có nhu cầu cao đối với du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, nhất là du lịch golf; đồng thời có mức chi tiêu lớn.

“Mục tiêu của chương trình là tăng cường kết nối với các DN lữ hành, tiến tới mở các chuyến bay charter (chuyến bay thuê bao theo chuyến) từ Hàn Quốc đến Gia Lai” - bà Hạnh cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp nhằm xây dựng tour, tuyến và đưa du khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều DN lữ hành lớn tại Hàn Quốc, trong đó có HanaTour - DN du lịch hàng đầu của nước này. Qua tìm hiểu về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch của địa phương, ông Chang Ho Ryu - Phó Chủ tịch Công ty HanaTour - đánh giá, Gia Lai sở hữu nhiều điểm đến lý tưởng với các loại hình du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc như golf, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa…

“Khi việc nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành, HanaTour sẽ kết nối để tổ chức các chuyến bay charter từ Hàn Quốc đến Gia Lai. Thông qua hợp tác với các DN địa phương, trong đó có FLC, chúng tôi có thể xây dựng các gói dịch vụ trọn gói từ lưu trú đến sân golf với mức giá hợp lý. Tôi nghĩ lượng khách hàng chơi golf sẽ rất thích gói nghỉ dưỡng này” - ông Chang Ho Ryu cho hay.

Từ xúc tiến đến kết nối dòng khách quốc tế

Sự quan tâm của các DN lữ hành lớn cùng những cam kết hợp tác cụ thể được xem là kết quả nổi bật của Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2026 tại Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá hình ảnh, chương trình còn tạo nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên biệt dành cho thị trường Hàn Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút dòng khách quốc tế đến với Gia Lai thời gian tới.

Dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai luôn đồng hành cùng DN, xây dựng môi trường đầu tư cởi mở, thân thiện và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để du khách quốc tế khám phá vùng đất nơi đại ngàn hùng vĩ hòa quyện cùng biển xanh đầy sức sống.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kết nối du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với khách quốc tế.

“Tỉnh sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ du khách quốc tế, như miễn phí tham quan một số điểm du lịch, danh lam thắng cảnh; đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Đối với các DN, tỉnh sẽ huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng tour, tuyến và tổ chức các chuyến bay charter đến Gia Lai” - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Việc chủ động quảng bá, xúc tiến, kết nối DN lữ hành quốc tế và thúc đẩy hình thành các đường bay charter cho thấy quyết tâm của Gia Lai trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch.

Từ những kết nối bước đầu tại thị trường Hàn Quốc, địa phương đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thu hút thêm dòng khách quốc tế, tạo động lực để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng những năm tới.