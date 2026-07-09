Gia Lai quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

(GLO)- Sáng 9-7, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026). Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển của ngành du lịch Việt Nam; đồng thời khẳng định năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với Gia Lai khi tỉnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế biển, rừng, cao nguyên, bản sắc văn hóa và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành du lịch đạt được. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong 6 tháng năm 2026, Gia Lai đã tổ chức hơn 60 sự kiện văn hóa, du lịch. Nổi bật là Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Lễ hội Du lịch hè Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu du lịch.

Công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục tạo dấu ấn khi Quy Nhơn được Tripadvisor vinh danh Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026; được Tạp chí Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới và Top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026; đồng thời lần thứ ba đạt danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN.

Nhờ những nỗ lực trong quảng bá, xúc tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, 6 tháng qua, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu từ du lịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng 80%, cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc mở rộng thị trường và nâng cao sức hút của điểm đến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành du lịch đã đạt được trong thời gian qua và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương trong phát triển du lịch, nhất là trong việc tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phát triển mô hình du lịch cộng đồng vùng đồng bào Bahnar ở xã Bình Phú. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt với hệ sinh thái biển, rừng, cao nguyên, khu dự trữ sinh quyển thế giới, cùng bản sắc văn hóa đặc sắc và sự thân thiện, hiếu khách của người dân.

Đây là những giá trị cốt lõi cần được gìn giữ để phát triển du lịch theo hướng chiều sâu, nâng cao chất lượng và trải nghiệm của du khách. Đặc biệt, cần tiếp tục bảo tồn các làng nghề, phát huy hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành du lịch tập trung khắc phục những hạn chế về hạ tầng và chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ, để mỗi người dân thực sự trở thành một đại sứ du lịch.

Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch hấp dẫn; phát triển kinh tế đêm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao Quyết định công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và điểm du lịch Yuragi Chaya Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao Quyết định công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và điểm du lịch Yuragi Chaya Quy Nhơn thuộc Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tặng giấy khen cho 24 tập thể đã có thành tích đóng góp tổ chức thành công chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia trong hoạt động du lịch 6 tháng năm 2026.