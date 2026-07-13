Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Đa dạng hoạt động kết nối, xúc tiến du lịch

Từ ngày 13 đến 17-8, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trở thành điểm đến đặc biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm của du khách tại Gia Lai. Ảnh: H.V

Với sự tham gia của khoảng 550 doanh nghiệp quốc tế và trong nước, Ngày lữ hành được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và đối tác quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: khảo sát các sản phẩm du lịch Gia Lai; Lễ Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 và giới thiệu, quảng bá du lịch Gia Lai; kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch; Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”; Tọa đàm về giải pháp tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp và các hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, nhiệm vụ quan trọng cũng là thách thức lớn nhất là thu hút đông đảo doanh nghiệp lữ hành quốc tế về tham gia, đồng thời vận động, tư vấn để các doanh nghiệp trong nước tham gia kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Những giá trị di sản văn hóa góp phần tạo nên sức hấp dẫn và bản sắc riêng cho điểm đến Gia Lai. Ảnh: H.V

Khi doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, hiểu rõ nhu cầu của nhau và thiết lập các mối liên kết sẽ mở ra cơ hội xây dựng những sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường và thu hút nhiều hơn dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết: “Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II tại Gia Lai kỳ vọng là cầu nối chiến lược thúc đẩy giao thương, xúc tiến quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch mới, hướng tới ký kết hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai, các địa phương với đối tác quốc tế, nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách ngoại quốc đến với Việt Nam”.

Xây dựng sản phẩm du lịch Gia Lai khác biệt

Trong vai trò nhà tài trợ chính, ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn - khẳng định: “Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến giàu tiềm năng và khác biệt. Tập đoàn FLC và FLC Hotels & Resorts sẽ đồng hành cùng Gia Lai và các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, hướng đến mục tiêu cùng xây dựng, quảng bá và đưa Gia Lai trở thành một điểm đến hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Sự kết nối hài hòa giữa đại ngàn và biển xanh mở ra nhiều dư địa để Gia Lai phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo sức hút đối với thị trường khách quốc tế. Ảnh: H.V

Với hệ sinh thái du lịch được đầu tư trong nhiều năm qua, Tập đoàn FLC sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lữ hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước ASEAN để phát triển các sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Doanh nghiệp định hướng ưu tiên xây dựng các hành trình liên kết giữa Gia Lai và Quy Nhơn, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, du lịch MICE, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

Mô hình du lịch luyện tập võ thuật kết hợp lưu trú tại võ đường kỳ vọng là sản phẩm mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế. Ảnh: H.V

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường khách.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng nhiều tour, tuyến và sản phẩm đặc trưng, khai thác lợi thế kết nối giữa hệ sinh thái núi rừng và biển, như du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, trekking, golf, wellness, du lịch nông nghiệp, MICE và du lịch tàu biển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển nhiều sản phẩm mới dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng; hướng đến phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, lấy tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, đồng thời phát huy liên kết vùng và hội nhập quốc tế như động lực phát triển.

“Hiện nay, không gian phát triển từ biển xanh đến đại ngàn của tỉnh rất rộng mở. Với lợi thế này, Gia Lai có điều kiện xây dựng thương hiệu điểm đến mang bản sắc riêng, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ của đại ngàn với vẻ đẹp của biển xanh, tạo nên hình ảnh một điểm đến đa sắc màu, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá của du khách trong nước và quốc tế” - bà Chung chia sẻ.