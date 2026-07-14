Gia Lai tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Nhận diện kết quả đạt được cũng như những điểm nghẽn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đề ra các giải pháp tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Chiều 14-7, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và lãnh đạo các xã, phường ở các điểm cầu.

Nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 22 cả nước và 4/6 địa phương trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm thực hiện gần 16.567 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Đức Thụy

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, quản lý rừng và chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 108.109 tỷ đồng, tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu trên toàn tỉnh 6 tháng đạt hơn 2,14 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại được đẩy mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 165 dự án, đạt 97,06% kế hoạch, gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đăng ký đầu tư gần 164.750 tỷ đồng, tăng gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục khởi sắc nhờ hiệu ứng từ Năm Du lịch quốc gia 2026. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế ước đạt 129.300 lượt, tăng 78,6%); tổng thu từ khách du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, tăng 19%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, một số dự án đầu tư vẫn chậm triển khai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch. Đáng chú ý, vẫn còn không ít doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc triển khai dự án chậm, làm giảm hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn lực đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những hạn chế trên xuất phát chủ yếu từ việc tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ, nhất là trong xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để tháo gỡ các rào cản, tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho biết nguyên nhân dẫn đến kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, ông đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với doanh nghiệp thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đồng bộ. Đây không chỉ là điều kiện để duy trì thị trường xuất khẩu mà còn là nền tảng xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai theo hướng minh bạch, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc - kiến nghị tỉnh sớm khơi thông nguồn lực về đất đai. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều nhà đầu tư cũng đề nghị tỉnh sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, tạo quỹ đất sạch để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, khơi thông nguồn lực phát triển.

Chẳng hạn, bà Nguyễn Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc - kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ giao đất để triển khai Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Chư Sê.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2%

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10,2% và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đồng thời, kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng triển khai tốt hơn.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành đúng tiến độ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới. Đồng thời, triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân, từng bước thực hiện mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ và có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để tạo động lực tăng trưởng mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phát huy đồng thời lợi thế “biển và rừng”. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, sớm triển khai các dự án cảng biển, năng lượng và công nghiệp trọng điểm; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy nhanh hiện thực hóa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh 6 tháng cuối năm nay chính là chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”.

Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không đề xuất giải pháp xử lý; quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh đã xây dựng đầy đủ kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa và giải pháp cho từng ngành, từng địa phương. Vấn đề còn lại là các sở, ngành, địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, kiến tạo và hành động quyết liệt, không để kịch bản chỉ dừng trên giấy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn về chi phí đầu vào, đất đai, nguồn nhân lực, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và các điều kiện sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp xem mình là một thành viên trong hệ sinh thái phát triển của tỉnh, chủ động tham gia góp ý, phản biện và đề xuất các giải pháp khả thi để cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách…