Gia Lai quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đà bứt phá trong 6 tháng cuối năm

(GLO)- Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 3-7, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng khá

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt tiến độ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tỉnh hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nền tảng cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Diện tích các loại cây trồng chủ lực cơ bản hoàn thành kế hoạch; chăn nuôi tiếp tục phát triển với tổng đàn vật nuôi chủ lực ổn định. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt; hệ thống hạ tầng thủy lợi, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh, tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; đồng thời các phương án phòng - chống thiên tai được chủ động triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 108.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 6,7%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 7,8 triệu tấn, tăng 14,2%, phản ánh hoạt động logistics và lưu thông hàng hóa tiếp tục phát triển.

Trong 6 tháng, tỉnh đón trên 8,74 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 19%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.500 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025; tạo dư địa quan trọng để bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh thu hút 165 dự án đăng ký đầu tư mới, tăng gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, góp phần thúc đẩy hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả khả quan với gần 1.700 căn cơ bản hoàn thành, tương đương 84,4% kế hoạch đề ra…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức cần tháo gỡ trong thời gian tới. Theo đó, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn vẫn chủ yếu là nhỏ và vừa, chưa có nhiều dự án động lực tạo sức lan tỏa.

Một số dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vốn. Hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đồng bộ; phát triển du lịch, nhà ở xã hội và y tế cơ sở còn nhiều hạn chế.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi chưa thật sự đồng bộ; phân cấp, phân quyền còn bất cập, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu còn thiếu…

Quyết tâm tăng trưởng 10,2% trong năm 2026

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đầu tư; từ đó, đề ra các giải pháp để tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những địa phương chủ động thu hút các dự án quy mô lớn vào địa bàn như: Ia Le, Pờ Tó, Tây Sơn…; đồng thời lưu ý, các dự án mang tính dẫn dắt thì địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong thực hiện, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh chóng, không chỉ góp phần phát triển địa phương mà còn đóng góp vào sự tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Đảng ủy xã Ia Le Nguyễn Minh Tứ cho biết: Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã thu hút 20 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư 12.960 tỷ đồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, có 5 dự án chăn nuôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư, dự kiến sẽ khởi công triển khai trong tháng 7. Đối với 10 dự án năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư đang tiến hành khoan khảo sát, thăm dò để xác định vị trí xây dựng. Sau khi thống nhất phương án vị trí, địa phương sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Minh Tứ - Bí thư Đảng ủy xã Ia Le phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Le, hầu hết dự án triển khai trên địa bàn không gặp vướng mắc lớn. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy nêu thực trạng: Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn hiện vẫn chậm so với kế hoạch, đặc biệt là các dự án cụm công nghiệp. Mặc dù địa phương đã chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư, duy trì làm việc định kỳ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, song quá trình triển khai vẫn gặp nhiều trở ngại khách quan.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất phục vụ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phía nhà đầu tư vẫn còn vướng một số thủ tục về đánh giá tác động môi trường, cắm mốc ranh giới, xử lý các mỏ khoáng sản trong phạm vi quy hoạch và di dời hệ thống đường dây điện.

Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy tham gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

“Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp” - bà Thủy nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; giữ vững mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý và từng lĩnh vực; xác định rõ các động lực tăng trưởng, dự án trọng điểm, nguồn thu, sản phẩm chủ lực cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án động lực và dự án liên kết vùng. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh.

Đối với các dự án hạ tầng chiến lược, cần chủ động xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và các điều kiện triển khai khác.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng hiệu quả thực chất, lấy kết quả triển khai dự án, đóng góp cho tăng trưởng, ngân sách, việc làm, chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá.

Kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, có cam kết và có sản phẩm cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy các xã, phường phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nắm chắc địa bàn, cán bộ và tình hình nhân dân; chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy vai trò của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển.

Về các nội dung trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; thống nhất nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời cơ bản thống nhất nội dung Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy được giao tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các nội dung, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.