Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Gia Lai có cơ sở để thực hiện

(GLO)- Sáng 13-5, đoàn khảo sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện các nghị quyết về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh cho biết: Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10-10,5%, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,7%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 3.555 USD; quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 270.700 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 28.500 tỷ đồng, vượt hơn 35% dự toán Trung ương giao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị tỉnh Gia Lai cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: N.H

Đáng chú ý, trong quý I/2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP tăng 8,5% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; thu ngân sách đạt hơn 10.800 tỷ đồng, bằng gần 39% dự toán năm và tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý I, toàn tỉnh có 30 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 7 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc. Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 được tổ chức thành công, góp phần thu hút khoảng 4,25 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh kiến nghị Trung ương cần quan tâm hỗ trợ nguồn lực để giúp địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: N.H

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tỉnh đã rà soát 100% thủ tục hành chính, cắt giảm bình quân hơn 55% thời gian giải quyết so với quy định. Nhiều thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đầu tư được giải quyết liên thông, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đến nay, 2 dự án thành phần 1 và 3 (khởi công từ tháng 12-2025) đang đẩy nhanh tiến độ triển khai; dự án thành phần 2 đang hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để khởi công trong quý II/2026. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các động lực tăng trưởng nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh; kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; tiến độ các dự án động lực và phương án dự phòng tăng trưởng.

Các ý kiến cũng tập trung vào phát triển nguồn nhân lực phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết quả giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quy hoạch, liên kết vùng; phát triển du lịch, logistics.

Cùng với đó là việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; những kết quả đạt được sau 1 năm đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10,5-11%, xem đây là yêu cầu quan trọng để tránh nguy cơ tụt hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Gia Lai đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể đến 135 xã, phường; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, chăn nuôi quy mô lớn, năng lực tái tạo, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi sinh kế cho người dân, phát triển hạ tầng nghề cá, logistics và du lịch gắn với lợi thế tự nhiên, văn hóa địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng cho biết: Tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, song vẫn còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn lực đầu tư, cần sự hỗ trợ của Trung ương để tạo động lực phát triển.

Trên cơ sở nghe báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng: Tỉnh đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng đồng bộ, có phân công, theo dõi, đánh giá tiến độ cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực; đồng thời, quan tâm rà soát cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đánh giá kết quả tăng trưởng GRDP quý I/2026 của tỉnh Gia Lai đạt 8,5% là “rất ấn tượng”, đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Gia Lai có cơ sở để thực hiện, song cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, kiến nghị để đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.