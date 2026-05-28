Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh công tác chi trả hỗ trợ thiệt hại thiên tai

(GLO)- Ngày 28-5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu UBND phường Bình Định, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại thiên tai cho người dân.

Nội dung này được đưa ra sau thông tin phản ánh về những bất cập, hạn chế trong chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ cho người dân tại phường Bình Định; trong đó có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

Theo UBND tỉnh, cách thức tổ chức chi trả tiền hỗ trợ, việc thông tin, tuyên truyền chính sách của UBND phường Bình Định chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong nhân dân.

Qua vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình UBND phường Bình Định, đồng thời yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình vụ việc và kết quả xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu phường Bình Định khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, danh sách, mức hỗ trợ, số tiền đã chi trả cho từng hộ dân, đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, đầy đủ, công khai minh bạch. Đối với các hộ có mức hỗ trợ thấp, cần chủ động lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, thuận tiện cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc thực hiện chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiên tai đảm bảo đúng quy định. Đề nghị các xã, phường có liên quan khẩn trương hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cho người dân, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, minh bạch, kịp thời.

Quá trình thực hiện cần chú trọng thông tin, giải thích chính sách rõ ràng, lựa chọn phương thức chi trả phù hợp, thuận tiện, qua đó phát huy hiệu quả thiết thực, ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Liên quan vấn đề này, sáng 28-5, UBND phường Bình Định tổ chức đối thoại với một số hộ dân ở tổ dân phố Hiếu An (phường Bình Định) để làm rõ thông tin, giúp người dân hiểu rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các hộ dân bị thiệt hại cây trồng bởi cơn bão số 13 năm 2025.