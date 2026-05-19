Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Hơn 20 năm qua, họ vẫn lặng lẽ duy trì việc làm giản dị ấy như một cách bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Người.

Mới hơn 8 giờ sáng ngày 19-5, khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng Pleiku) đã đông người dân và du khách đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).

Các cựu thanh niên xung phong thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phương

Giữa dòng người ấy, một nhóm các cụ già ngoài 70, 80 tuổi được con cháu đưa đến bảo tàng. Trên tay các cụ là bánh sinh nhật, hoa tươi và những nén nhang được chuẩn bị cẩn thận từ nhiều ngày trước.

Những mái đầu bạc, bước chân chậm rãi cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay khiến nhiều người chú ý. Ông Nguyễn Văn Đệ (71 tuổi, quê Hải Phòng) là một trong những người có mặt từ sớm. Ông sinh sống tại xã Biển Hồ hơn 40 năm trước, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Văn Đệ (đội mũ) cùng các cựu thanh niên xung phong mang hương, hoa và bánh sinh nhật đến dâng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sáng 19-5. Ảnh: Minh Phương

Đứng trước tượng Bác, ông Đệ xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đều đã lớn tuổi, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của đất nước nên càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Để có được cuộc sống yên bình, biết bao thế hệ đã hy sinh xương máu. Vì vậy, Bác Hồ mãi mãi ở trong trái tim nhân dân Việt Nam”.

Theo ông Đệ, hơn 20 năm qua, cứ đến dịp 19-5, các cựu thanh niên xung phong trong đoàn Đền ơn đáp nghĩa xã Biển Hồ lại tập hợp để dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và đến Bảo tàng Hồ Chí Minh dâng hoa, bánh sinh nhật lên Bác.

“Trước đây đoàn có khoảng 30 người tham gia, nhưng nay nhiều người đã mất, hiện chỉ còn 8 thành viên thường xuyên tham gia hoạt động này” - ông Đệ chia sẻ.

Mỗi dịp tháng 5, các thành viên lại góp tiền đặt làm bánh sinh nhật dâng Bác. Việc làm giản dị ấy chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc của những người từng đi qua chiến tranh và thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do.

Với những cựu thanh niên xung phong từng trải qua bom đạn, việc tổ chức sinh nhật cho Bác không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là cách nhắc con cháu về giá trị của hòa bình hôm nay.

“Ngày trước chiến tranh gian khổ, thiếu thốn đủ bề. Hôm nay đất nước hòa bình, con cháu được học hành, có công việc ổn định là điều đáng quý nhất. Vì vậy, chúng tôi càng nhớ công lao của Bác và các thế hệ đi trước” - ông Đệ tâm sự.

Người dân, cựu thanh niên xung phong và các em thiếu nhi dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Theo chị Nguyễn Thị An - Phó Trưởng phòng Trưng bày và Truyền thông (Bảo tàng Pleiku), hình ảnh các cựu thanh niên xung phong nhiều năm liền mang bánh sinh nhật đến dâng Bác đã trở thành một nét đẹp đầy ý nghĩa mỗi dịp 19-5.

“Điều đáng quý không chỉ là món quà các cụ mang đến, mà còn là tình cảm, sự kính trọng dành cho Bác Hồ suốt nhiều năm qua. Những hình ảnh ấy cũng góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và trân trọng lịch sử dân tộc” - chị An chia sẻ.

Cạnh ông Đệ, bà Trịnh Thị Vun (84 tuổi, trú xã Biển Hồ) chống gậy chậm rãi bước vào khu dâng hương. Thời trẻ, bà từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong, bị thương ở chân và nhiễm chất độc da cam. Dù tuổi cao, việc đi lại khó khăn nhưng năm nào bà cũng cố gắng tham gia chuyến đi đặc biệt này.

“Chúng tôi già rồi nhưng cứ đến ngày sinh nhật Bác là ai cũng háo hức. Được dâng hương, dâng hoa và mang bánh sinh nhật lên tặng Bác là niềm vui lớn” - bà Vun nói.

Bà Vun cũng mong thế hệ trẻ hôm nay tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử dân tộc để thêm trân trọng cuộc sống hòa bình. “Mong các cháu hiểu hơn về những hy sinh của cha ông để biết quý trọng hòa bình hôm nay” - bà gửi gắm.

Lần đầu chứng kiến hình ảnh các cựu thanh niên xung phong mang bánh sinh nhật dâng Bác, em Nguyễn Đình Khánh Hưng (lớp 11A3, Trường THPT Pleiku) bày tỏ: “Em rất xúc động và thêm hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trước đây em chỉ được học lịch sử qua sách vở, nhưng khi tận mắt chứng kiến các ông bà lớn tuổi vẫn đều đặn tổ chức sinh nhật cho Bác suốt nhiều năm, em cảm nhận rõ hơn tình cảm và lòng biết ơn mà thế hệ đi trước dành cho Người”.

Không chỉ các thành viên trong đoàn, nhiều người dân có mặt tại bảo tàng sáng 19-5 cũng dành ánh nhìn trân trọng cho những mái đầu bạc nhiều năm liền tổ chức mừng sinh nhật Bác Hồ. Thật đáng quý là những món quà giản dị, vài bó hoa tươi cùng những nén nhang thơm chứa đựng tình cảm sâu nặng của những người từng đi qua chiến tranh dành cho người cha già của dân tộc...

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phương

Các em thiếu nhi tham quan, tìm hiểu tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phương

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí