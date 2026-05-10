Người trẻ dân tộc thiểu số lan tỏa vẻ đẹp buôn làng

(GLO)- Bằng sức trẻ và sự sáng tạo, các bạn trẻ người Jrai, Bahnar đã kể chuyện phong tục, món ăn, đời sống buôn làng qua nhiều video ngắn trên mạng xã hội. Họ góp phần đưa văn hóa truyền thống dân tộc mình đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.

Kể chuyện văn hóa truyền thống bằng tiếng Anh

Anh Rmah Tiêm (SN 1994, ở thôn Thơh Ga A, xã Chư Pưh) hiện là bác sĩ tại Trạm Y tế xã Ia Ko. Năm 2014, khi còn là sinh viên Trường ĐH Y - Dược (ĐH Huế) anh đã mong muốn quay video quảng bá quê hương. Tuy nhiên, hoàn cảnh còn khó khăn khi ấy khiến anh tạm gác lại.

Ban đầu, việc tự học tiếng Anh qua mạng và sách báo chỉ xuất phát từ sở thích, song chính sự kiên trì học, không ngừng trau dồi trở thành nền tảng để đến năm 2026, anh bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng làm video giới thiệu văn hóa Jrai bằng tiếng Anh.

“Thông qua các video tôi còn muốn làm gương cho con mình. Vợ chồng tôi đang cho con gái 4 tuổi làm quen với tiếng Anh, bắt đầu từ chính những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình” - anh Tiêm bày tỏ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã làm nhiều video ngắn, thời lượng 1 - 2 phút, với phần trình bày bằng tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Việt. Nội dung video xoay quanh phong tục, các món ăn đặc trưng (tang liang, cá suối, muối kiến vàng…), lối sinh hoạt hằng ngày của người Jrai.

Các video được anh Rmah Tiêm đăng tải trên mạng xã hội Facebook, TikTok cá nhân và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, có clip đạt gần 15.000 lượt xem. “Tôi rất vui khi thấy nhiều người xem video, trong đó có cả bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa Jrai đến với nhiều người hơn” - anh Tiêm chia sẻ.

Em Rcom H’Srian (trái) chọn quảng bá văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên qua những video giới thiệu bằng tiếng Anh. Ảnh chụp màn hình clip
Tương tự, em Rcom H’Srian (SN 2014, ở làng Piơm, xã Đak Đoa) cũng tìm cách quảng bá văn hóa dân tộc mình qua những video ngắn được chia sẻ bằng tiếng Anh. H’Srian được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm khi có bố thành thạo tiếng Anh, chị là giáo viên tiếng Anh. Em từng đạt HCĐ vòng quốc gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO năm 2023.

Từ lợi thế này, H’Srian chủ động quảng bá văn hóa Bahnar qua các video ngắn do chính em lên ý tưởng, rồi cùng gia đình quay và dựng. Chị Luăn - mẹ của H’Srian - chia sẻ: Gia đình rất vui và tự hào khi con biết trân trọng, giới thiệu văn hóa của dân tộc mình theo cách riêng.

Để tăng tính chân thực, em lựa chọn bối cảnh quen thuộc như giọt nước, nhà rông, cánh đồng của làng; đồng thời sử dụng trang phục truyền thống trong quá trình ghi hình. Nội dung xoay quanh nhạc cụ, kiến trúc truyền thống… giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, dễ tiếp cận hơn với văn hóa Bahnar. Các clip dài từ 1 - 3 phút, đăng tải trên trang Facebook của Rcom H’Srian, đã thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều phản hồi tích cực.

“Em muốn nhiều người biết về vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Bana ở quê hương Gia Lai. Khi chia sẻ bằng tiếng Anh trong video, em hy vọng không chỉ người dân trong nước mà còn cả người nước ngoài cũng có thể phần nào hiểu được về vẻ đẹp văn hóa Bahnar” - H’Srian bộc bạch.

Đưa sắc màu buôn làng lên mạng xã hội

Từ nhỏ, Nay H’Gơly - ở làng Plei Chrung, xã Phú Thiện, sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Mầm non, Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai - đã yêu thích và học chế biến các món ăn truyền thống. Những món ăn dân dã, sản vật núi rừng không chỉ là ký ức tuổi thơ mà còn trở thành “chất liệu sống” cho hành trình sáng tạo nội dung của H’Gơly.

Để có thêm tư liệu sản xuất video, Nay H’Gơly đã trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của người Jrai. Ảnh: Lạc Hà
Được nghe ông bà kể khan, giới thiệu về những bộ chiêng cổ, ché cổ và các vật dụng gắn với đời sống người Jrai, H’Gơly có thêm kiến thức về văn hóa dân tộc mình. Tháng 1-2026, em bắt đầu làm các video về văn hóa Jrai trên TikTok và Facebook cá nhân. Nội dung video tập trung vào ẩm thực truyền thống, phong tục, đời sống buôn làng, thu hút đông đảo mọi người theo dõi.

Là người truyền cảm hứng và luôn đồng hành cùng H’Gơly, bà Nay H’Ơng (SN 1954) chia sẻ: “Rất vui khi thấy cháu tôi quan tâm, tìm hiểu và giới thiệu văn hóa của dân tộc mình. Gia đình luôn ủng hộ để H’Gơly theo đuổi việc làm ý nghĩa này”.

H’Gơly nỗ lực tự học quay, dựng video, lựa chọn từ góc máy đến cách kể chuyện sao cho gần gũi với người trẻ. Trên kênh TikTok “MeiNur ở Pleiku” của em, có video về ẩm thực truyền thống đã thu hút đến 124 nghìn lượt xem. “Có nhiều bạn chưa từng biết đến món ăn, phong tục của người Jrai. Khi xem video, các bạn tò mò, đặt câu hỏi rồi muốn tìm hiểu thêm. Đó là điều em thấy rất vui” - H’Gơly chia sẻ.

Trong quá trình làm nội dung video, H’Gơly luôn tham khảo ý kiến của người lớn tuổi, già làng để đảm bảo tính chính xác, tránh việc vô tình làm sai lệch giá trị truyền thống. Cô gái trẻ còn tích cực tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc, nhạc cụ, trang phục dân tộc, xem đó là nền tảng để mở rộng nội dung cho các video sau này.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ tiếp tục theo học các lớp về nhạc cụ dân tộc và dệt thổ cẩm, với mong muốn trở về quê nhà để cùng các nghệ nhân trực tiếp trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời có thể hướng đến tạo dựng một không gian trải nghiệm văn hóa bản địa cho du khách khi về với buôn làng” - H’Gơly chia sẻ.

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ chiêng của các thủ lĩnh Jrai trở thành bảo vật quốc gia

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.