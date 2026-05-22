Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Văn hóa và Bản sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế tại làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.

Cùng đi có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

2aoboqy7ifkg6qhzodjfjxzafmieyixeyx5bcod6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) khảo sát tại làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Theo UBND xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia; đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

2aoboqyanyksw8r0rlzumitjdue0akemd3octrtw.jpg
Khảo sát xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát (cũ).

Trên cơ sở đó, xây dựng đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong việc xây hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong việc xây hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, trên cơ sở Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12-5-2026 của UBND xã Xuân An về việc xin chủ trương đầu tư và đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

2aoboqyanytfmtqlqttj4sbfhh3dejounc7lf97o.jpg
Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An báo cáo về hạ tầng làng nghề nón Phú Gia chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ và thu hút du khách. Ảnh: Phi Long

​Theo đó, trong quá trình triển khai, UBND xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường ĐH20 và mạng lưới đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm kết hợp không gian lưu giữ, bảo tồn tư liệu, hiện vật nghề chằm nón truyền thống; từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài, hiệu quả.

2aoboqyanyvbnugfokdk6rq3la4cx1arjd7dppyi.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho rằng làng nghề muốn phát triển du lịch bền vững cần kết hợp làm nghề với trải nghiệm du lịch và sản phẩm phụ trợ. Ảnh: Phi Long

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư, bảo đảm đúng định hướng.

Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hơn 300 năm giữ nghề nón ngựa Phú Gia

Hơn 300 năm giữ nghề nón ngựa Phú Gia

(GLO)- Nhắc đến năm Ngọ, người ta nhớ vó ngựa tung hoành trong sử sách và đời sống văn hóa dân gian. Trên vùng đất Võ, hình ảnh ấy còn gợi câu chuyện huyền sử về chiếc nón ngựa Phú Gia gắn với quân tướng Tây Sơn năm xưa.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

Văn hóa

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

Từ mái đình An Mỹ

Từ mái đình An Mỹ

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc. 

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.