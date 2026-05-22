Phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng

(GLO)- Sáng 22-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế tại làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.

Cùng đi có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) khảo sát tại làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Theo UBND xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia; đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Khảo sát xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát (cũ).

Trên cơ sở đó, xây dựng đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong việc xây hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, trên cơ sở Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12-5-2026 của UBND xã Xuân An về việc xin chủ trương đầu tư và đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An báo cáo về hạ tầng làng nghề nón Phú Gia chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ và thu hút du khách. Ảnh: Phi Long

​Theo đó, trong quá trình triển khai, UBND xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường ĐH20 và mạng lưới đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm kết hợp không gian lưu giữ, bảo tồn tư liệu, hiện vật nghề chằm nón truyền thống; từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho rằng làng nghề muốn phát triển du lịch bền vững cần kết hợp làm nghề với trải nghiệm du lịch và sản phẩm phụ trợ. Ảnh: Phi Long

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư, bảo đảm đúng định hướng.

Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.