Gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống từ trái bầu khô

DUY ĐĂNG
(GLO)- Chỉ là một vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày, nhưng theo thời gian, những trái bầu khô đã trở thành một phần ký ức văn hóa, gắn với nếp sống, tập quán và tâm hồn của cộng đồng người Jrai, Bahnar.

Giá trị văn hóa từ những điều bình dị

Giữa cái nắng sớm, trong căn nhà sàn đơn sơ ở thôn T2 (xã Kim Sơn), ông Đinh Văn Rất (63 tuổi, người Bahnar) tỉ mỉ gọt giũa từng chi tiết của cây đàn bầu (preng). Trên thân đàn, một trái bầu khô được gắn khéo léo, vừa tạo hình dáng, vừa góp phần làm nên âm thanh đặc trưng. Khi dây đàn rung lên, âm trầm ấm vang ra, lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng của núi rừng. Trái bầu khô vì thế đã là một phần “linh hồn” của nhạc cụ truyền thống Bahnar.

bau-kho-1.jpg
Trái bầu khô thường được ông Đinh Văn Rất (thôn T2, xã Kim Sơn) làm thành những cây đàn bầu (preng). Ảnh: D.Đ

Chậm rãi đặt cây đàn sang một bên, ông Rất cho biết: Trên nương rẫy, bên cạnh lúa, bắp, mì, người Bahnar thường trồng thêm bầu để lấy quả sử dụng. Bầu dễ trồng, nhưng muốn quả đẹp phải chọn đất tốt, đất mới phát rẫy và chú trọng khâu chọn giống để cây khỏe, sai quả. Khi thu hoạch, bà con chọn những trái già, cân đối, vỏ láng đem về phơi khô, sau đó đục lỗ, lấy hạt, làm sạch ruột để chế tác thành các vật dụng phù hợp.

“Với người Bahnar, trái bầu khô từ lâu đã gắn bó mật thiết trong đời sống, đến nay vẫn còn nhiều gia đình sử dụng. Riêng tôi thường chọn những trái bầu đẹp, vỏ dày, dáng cân đối để làm nhạc cụ, bởi bầu giúp âm thanh đàn vang chuẩn và ấm, mang đậm âm hưởng của núi rừng” - ông Rất chia sẻ.

Tại xã Ia Ly, giống bầu hồ lô cũng được đồng bào Jrai trồng phổ biến. Không chỉ là thực phẩm, vỏ trái bầu khô còn là vật dụng đựng nước, rượu, gạo trong sinh hoạt thường ngày hay làm lễ vật trong các nghi lễ truyền thống.

Bà Rơ Châm H’Xuyên (người Jrai, làng Kép 2) cho hay: Mỗi năm, gia đình bà thu hoạch được khoảng 30-40 quả bầu đẹp, đủ điều kiện để giữ lại làm bầu khô.

“Cách làm bầu khô tôi học lại từ bà, từ mẹ truyền dạy. Phụ nữ trong làng ai cũng biết làm cả. Trái bầu sau khi lấy hết ruột sẽ được phơi nắng, xử lý để vỏ cứng và lên màu đẹp. Có quả giữ màu tự nhiên, có quả nhuộm màu từ lá rừng. Khi dùng, bầu được đậy kín bằng nùi lá, rất tiện để đựng nước mỗi khi lên rẫy” - bà H’Xuyên nói.

Theo các già làng ở xã Ia Ly, trái bầu từ lâu đã gắn bó thân thuộc với đời sống cộng đồng. Trong mỗi gia đình, hình ảnh những quả bầu hồ lô treo trên kệ bếp rất quen thuộc. Ông Rơ Châm Anhơm (101 tuổi, người Jrai, làng Kép 1) cho biết: Không chỉ là vật dụng, người Jrai cho rằng, quả bầu còn mang ý nghĩa về sức mạnh, sự phát triển, được xem như biểu tượng đem lại may mắn cho cộng đồng.

Việc sử dụng bầu khô hằng ngày cũng nhắc nhở con cháu trong gia đình luôn nhớ về nguồn cội, gắn kết cộng đồng khi cùng uống chung một bầu nước, bầu rượu và giúp cho những giá trị ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Để trái bầu khô không bị lãng quên

Dù vẫn hiện diện trong đời sống buôn làng, nhưng trước nhịp sống hiện đại, việc sử dụng bầu khô đang dần thưa vắng. Nhiều vật dụng bằng nhựa, kim loại thay thế khiến hình ảnh quả bầu mộc mạc không còn phổ biến như trước. Vì vậy, việc gìn giữ giá trị quả bầu khô cũng là gìn giữ một phần ký ức văn hóa cộng đồng.

Bà H’Uyên Niê - Phó ban Quản lý du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) thông tin: Ban thường xuyên vận động các hộ dân, nghệ nhân ở các làng Kép 1, Kép 2, Phung duy trì trồng bầu để tạo nguồn nguyên liệu chế tác. Cùng với việc gìn giữ nghề truyền thống, từ năm 2024, Ban còn đưa trái bầu khô vào sản phẩm du lịch trải nghiệm. Du khách được tìm hiểu quy trình, tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

bau-kho-2.jpg
Các bà, các chị ở làng Kép 2 (xã Ia Ly) sử dụng trái bầu khô làm dụng cụ đựng nước uống khi lên rẫy. Ảnh: D.Đ

Ông Rơ Châm Mruych - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ly - cho biết: Địa phương tiếp tục bảo tồn giá trị quả bầu khô theo hướng bền vững, gắn với đời sống người dân. Trong đó, khuyến khích hộ dân duy trì trồng bầu, giữ nguồn nguyên liệu chế tác; vận động nghệ nhân cải tiến sản phẩm và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ nhằm tránh mai một, từ đó để người dân tự ý thức đây là nét văn hóa của cộng đồng, giữ gìn một cách tự nhiên, lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl Trần Thị Yến cho hay: Xã có trên 85% dân số là người Bahnar, Jrai. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các phòng tăng cường phối hợp các làng trong công tác tuyên truyền, lồng ghép bảo tồn văn hóa truyền thống vào sinh hoạt cộng đồng, lễ hội và phong trào quần chúng. Đồng thời gắn hình ảnh trái bầu khô với đời sống buôn làng, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm từ trái bầu khô, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Trái bầu khô không chỉ là một vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu nối ký ức giữa các thế hệ. Giữ gìn vật dụng này vì thế còn là bảo tồn một nét văn hóa, giữ lại hồn cốt của buôn làng.

Biến quả bầu hồ lô thành sản phẩm mỹ nghệ

Biến quả bầu hồ lô thành sản phẩm mỹ nghệ

(GLO)- Nhờ biết khai thác lợi thế thổ nhưỡng địa phương cùng sự sáng tạo không ngừng, anh Phạm Quang Mạnh (làng Đak Chă, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã biến những quả bầu khô thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Đời sống

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Đời sống

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Đời sống

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Đời sống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

Đời sống

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Xã hội

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Xã hội

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null