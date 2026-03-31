Phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai làng Bẹk

LAM NGUYÊN
(GLO) - Chiều 30-3, tại nhà rông làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Pleiku phối hợp với UBND xã tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai.

Tham dự sự kiện có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương, lãnh đạo xã Ia Grai cùng đông đảo người dân và du khách.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Trong 2 ngày 30 và 31-3, “Lễ mừng chiến thắng” diễn ra với 2 phần nội dung chính gồm nghi lễ thông linh và ngày hội cộng đồng. Đây là lễ hội tiêu biểu thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong quá trình xây dựng và bảo vệ buôn làng. Cùng với đó là tạ ơn các vị thần linh đã che chở cho dân làng bình yên, mạnh khỏe, ấm no.

Tại nghi lễ thông linh, Hội đồng già làng đã tổ chức lễ cúng dựng cây nêu, đưa trâu vào cây nêu; tiếp đó khấn mời các Yàng xuống nhận lễ vật và ban ơn. Vật hiến sinh gồm 1 con trâu, 1 con heo, 1 con dê và 1 con gà trống.

Hội đồng già làng thực hiện nghi thức cúng và khấn mời các Yàng về dự buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Già làng vừa dùng lá ngăl vẩy rượu trong ghè ra xung quanh, vừa lầm rầm đọc lời khấn: “Hỡi Thần rừng, Thần nước và các vị thần linh thiêng của núi rừng Tây Nguyên! Hôm nay chúng con nguyện thành tâm dâng lễ vật hiến sinh, cầu xin Yàng cho mưa thuận gió hòa, dân làng mạnh khỏe, mùa màng bội thu. Ơi Yàng…”.

Ngay sau lễ cúng là màn múa khiên đặc sắc do các chàng trai thể hiện. Với đao, khiên và các động tác dũng mãnh, họ khởi động khí thế và tôn vinh sự chiến thắng. Tiếp đó, dân làng và các đại biểu cùng hòa nhịp cồng chiêng, uống rượu cần, thưởng thức ẩm thực truyền thống trong ngày hội cộng đồng. “Lễ mừng chiến thắng” kết thúc sau lễ ăn trâu, được tổ chức vào sáng sớm ngày 31-3.

Rộn ràng vòng xoang và nhịp cồng chiêng trong ngày hội cộng đồng. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là năm thứ 3 Bảo tàng Pleiku tổ chức phục dựng “Lễ Mừng chiến thắng”. Trước đó, đơn vị đã phối hợp phục dựng lễ mừng chiến thắng của người Bahnar tại các xã của huyện Đak Đoa và Kbang cũ.

Việc phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của người Jrai làng Bẹk, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng dân cư, tuyên truyền quảng bá, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội quảng bá du lịch Gia Lai đến với du khách, góp phần làm nên thành công của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

Văn hóa

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Văn hóa

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

