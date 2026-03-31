Phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai làng Bẹk

(GLO) - Chiều 30-3, tại nhà rông làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Pleiku phối hợp với UBND xã tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai.

Tham dự sự kiện có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương, lãnh đạo xã Ia Grai cùng đông đảo người dân và du khách.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Trong 2 ngày 30 và 31-3, “Lễ mừng chiến thắng” diễn ra với 2 phần nội dung chính gồm nghi lễ thông linh và ngày hội cộng đồng. Đây là lễ hội tiêu biểu thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong quá trình xây dựng và bảo vệ buôn làng. Cùng với đó là tạ ơn các vị thần linh đã che chở cho dân làng bình yên, mạnh khỏe, ấm no.

Tại nghi lễ thông linh, Hội đồng già làng đã tổ chức lễ cúng dựng cây nêu, đưa trâu vào cây nêu; tiếp đó khấn mời các Yàng xuống nhận lễ vật và ban ơn. Vật hiến sinh gồm 1 con trâu, 1 con heo, 1 con dê và 1 con gà trống.

Hội đồng già làng thực hiện nghi thức cúng và khấn mời các Yàng về dự buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Già làng vừa dùng lá ngăl vẩy rượu trong ghè ra xung quanh, vừa lầm rầm đọc lời khấn: “Hỡi Thần rừng, Thần nước và các vị thần linh thiêng của núi rừng Tây Nguyên! Hôm nay chúng con nguyện thành tâm dâng lễ vật hiến sinh, cầu xin Yàng cho mưa thuận gió hòa, dân làng mạnh khỏe, mùa màng bội thu. Ơi Yàng…”.

Ngay sau lễ cúng là màn múa khiên đặc sắc do các chàng trai thể hiện. Với đao, khiên và các động tác dũng mãnh, họ khởi động khí thế và tôn vinh sự chiến thắng. Tiếp đó, dân làng và các đại biểu cùng hòa nhịp cồng chiêng, uống rượu cần, thưởng thức ẩm thực truyền thống trong ngày hội cộng đồng. “Lễ mừng chiến thắng” kết thúc sau lễ ăn trâu, được tổ chức vào sáng sớm ngày 31-3.

Rộn ràng vòng xoang và nhịp cồng chiêng trong ngày hội cộng đồng. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là năm thứ 3 Bảo tàng Pleiku tổ chức phục dựng “Lễ Mừng chiến thắng”. Trước đó, đơn vị đã phối hợp phục dựng lễ mừng chiến thắng của người Bahnar tại các xã của huyện Đak Đoa và Kbang cũ.

Việc phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của người Jrai làng Bẹk, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng dân cư, tuyên truyền quảng bá, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội quảng bá du lịch Gia Lai đến với du khách, góp phần làm nên thành công của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.