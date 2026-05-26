Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Lễ hội cầu ngư tại làng biển Vĩnh Lợi là một trong những lễ hội tổ chức với quy mô lớn, hoành tráng nhất so với nhiều địa phương ven biển khác ở Gia Lai, thu hút đông đảo ngư dân liên thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội cầu ngư làng biển Vĩnh Lợi diễn ra trang nghiêm, rực rỡ sắc màu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội năm nay diễn ra cả phần lễ trang nghiêm và phần hội vô cùng sôi nổi. Phần lễ chính gồm các nghi lễ: Thăm quan (kiểm tra các quan quách đựng cốt cá Ông), khai sắc phong triều Nguyễn, nghinh thần Nam Hải ngoài biển vào nhập điện trong Lăng Ông; lễ tĩnh sinh, lễ tế thần, lễ khởi ca... kèm theo đó là các loại hình diễn xướng dân gian hát bả trạo, múa gươm hầu thần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị thần Nam Hải hiển linh.

Lễ khai sắc phong triều Nguyễn. Ảnh: Huỳnh Kim
Lễ tĩnh sinh, tế thần Nam Hải cầu quốc thái dân an. Ảnh: Ngọc Nhuận
Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phần hội được khuấy động với hội thi ngoáy thúng, đua thuyền rồng, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao, cùng biểu diễn hát bội vào các đêm diễn ra lễ hội từ ngày 26 đến 30-5 (tức ngày 10 đến 14-4 âm lịch).

Lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện với đoàn tàu cá rước lễ từ biển về bờ. Ảnh: Dũng Nhân﻿
Môn đua thuyền rồng tạo không khí sôi nổi cho lễ hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo tục lệ cổ truyền, hằng năm vạn đầm Vĩnh Lợi tổ chức hai lễ hội cầu ngư vào mùng 10 tháng Giêng (tại Lăng Ông đại) và mùng 10-4 âm lịch (tại Lăng Từ đường) để cúng thần Nam Hải (cá Ông), cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho những đoàn tàu cá của ngư dân vươn khơi đánh bắt bình an và gặt hái được nhiều thắng lợi, tôm cá đầy khoang.

Ðội tàu Vĩnh Lợi đầu tư khoa học công nghệ để vươn xa

(GLO)- Những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại trên tàu cá đã trở thành hướng đi chủ đạo, tạo bước chuyển rõ nét trong phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân các thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 (xã An Lương, tỉnh Gia Lai).

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

