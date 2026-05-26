Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Lễ hội cầu ngư tại làng biển Vĩnh Lợi là một trong những lễ hội tổ chức với quy mô lớn, hoành tráng nhất so với nhiều địa phương ven biển khác ở Gia Lai, thu hút đông đảo ngư dân liên thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội cầu ngư làng biển Vĩnh Lợi diễn ra trang nghiêm, rực rỡ sắc màu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội năm nay diễn ra cả phần lễ trang nghiêm và phần hội vô cùng sôi nổi. Phần lễ chính gồm các nghi lễ: Thăm quan (kiểm tra các quan quách đựng cốt cá Ông), khai sắc phong triều Nguyễn, nghinh thần Nam Hải ngoài biển vào nhập điện trong Lăng Ông; lễ tĩnh sinh, lễ tế thần, lễ khởi ca... kèm theo đó là các loại hình diễn xướng dân gian hát bả trạo, múa gươm hầu thần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị thần Nam Hải hiển linh.

Lễ khai sắc phong triều Nguyễn. Ảnh: Huỳnh Kim

Lễ tĩnh sinh, tế thần Nam Hải cầu quốc thái dân an. Ảnh: Ngọc Nhuận

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phần hội được khuấy động với hội thi ngoáy thúng, đua thuyền rồng, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao, cùng biểu diễn hát bội vào các đêm diễn ra lễ hội từ ngày 26 đến 30-5 (tức ngày 10 đến 14-4 âm lịch).

Lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện với đoàn tàu cá rước lễ từ biển về bờ. Ảnh: Dũng Nhân﻿

Môn đua thuyền rồng tạo không khí sôi nổi cho lễ hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo tục lệ cổ truyền, hằng năm vạn đầm Vĩnh Lợi tổ chức hai lễ hội cầu ngư vào mùng 10 tháng Giêng (tại Lăng Ông đại) và mùng 10-4 âm lịch (tại Lăng Từ đường) để cúng thần Nam Hải (cá Ông), cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho những đoàn tàu cá của ngư dân vươn khơi đánh bắt bình an và gặt hái được nhiều thắng lợi, tôm cá đầy khoang.