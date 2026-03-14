Gia Lai: Cá voi chết trôi dạt vào bờ biển Xuân Thạnh Nam

(GLO)- Một con cá voi dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai). Ngư dân địa phương đã tổ chức an táng cá voi theo tín ngưỡng dân gian của cư dân miền biển.

Khoảng 9 giờ sáng 14-3, một số ngư dân xã Phù Mỹ Đông đã phát hiện xác cá voi (thường được người dân gọi tôn kính gọi là cá Ông, Ông Nam Hải, thần Nam Hải) trôi dạt vào bờ. Con cá voi kích thước nhỏ đã chết trước đó, thân màu đen bóng trôi dạt vào bờ biển.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã báo cho Ban vạn đầm Lăng Ông Nam Hải trong vùng để tiến hành khâm liệm và chôn cất cá voi tại khu vực bãi biển gần ngôi miếu thờ thần. Nghi lễ diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của nhiều người dân trong thôn.

Tẩm liệm cá voi theo tục lệ cổ truyền. Ảnh: Nguyễn Xin

Theo tín ngưỡng dân gian của ngư dân miền Trung nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, cá voi được xem là vị thần cứu nạn trên biển, thường giúp đỡ ngư dân khi gặp nạn lúc ra khơi. Vì vậy, khi cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân sẽ làm lễ an táng trang trọng.

Lớp vải đỏ được quấn bọc kỹ xác cá voi để an táng. Ảnh: Nguyễn Xin

Chôn cất cá voi theo tín ngưỡng dân gian miền biển. Ảnh: Nguyễn Xin

Phong tục thờ cúng cá voi gắn với lễ hội cầu ngư truyền thống của ngư dân miền biển. Trong đó, tục chôn cất cá voi không chỉ thể hiện lòng tôn kính với thần biển, mà còn là nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng ngư dân, gắn với niềm tin cầu mong quốc thái dân an, ghe thuyền ra khơi bình an, ngư dân được mùa bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc.