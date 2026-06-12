Đại tiệc âm nhạc “Gia Lai chào hè 2026” hứa hẹn khuấy động mùa du lịch

(GLO)- Một mùa hè rực rỡ đang chờ đón du khách tại Gia Lai với chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch hè “Gia Lai chào hè năm 2026”. Sự kiện hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc bùng nổ với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện nay.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch hè với chủ đề “Gia Lai chào hè năm 2026” mang dấu ấn văn hóa đặc sắc, hòa quyện giữa âm hưởng âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại, khẳng định sức sống mãnh liệt của vùng đất Gia Lai.

Đây là sự kiện trọng tâm, nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ được yêu thích hứa hẹn khuấy động sân khấu “Gia Lai chào hè năm 2026”. Ảnh: BTC

Chương trình sẽ diễn ra tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Chương trình gồm có 2 phần: Phần 1 với chủ đề “Gia Lai - Mùa hè vẫy gọi” được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV, trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 20 phút.

Phần 2 có chủ đề “Chill cùng thần tượng” sẽ bắt đầu từ lúc 21 giờ 20 phút đến 22 giờ 30 phút. Đây là cơ hội để khán giả trải nghiệm những “bản phối” độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và giải trí cùng với thần tượng.

Đêm diễn có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, như: DOUBLE 2T, KAY TRẦN, LYLY, NGUYỄN HÙNG cùng các nghệ sĩ được yêu thích như: PHÚC BỒ, HỒNG GẤM, LIZ NGỤY THÙY LINH, FELIX TIẾN QUANG...

Ngoài ra, khán giả sẽ được hòa mình vào set nhạc EDM sôi động qua trình diễn của các DJ chuyên nghiệp.

Lễ hội du lịch hè 2026 chính là “tấm thẻ thông hành” để du khách khám phá một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng chưa từng có. Ngoài chương trình nghệ thuật, du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè, như “check-in” tại Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn trên bãi biển Xuân Diệu; khám phá “thiên đường ẩm thực” với quy mô 60 - 80 gian hàng đặc sản 3 miền và sản phẩm OCOP đặc trưng tại phường Quy Nhơn; hòa mình vào đêm diễn “Cồng chiêng cuối tuần” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), xem biểu diễn võ cổ truyền, hô hát bài chòi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn)...

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