Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Liên hoan có sự tham gia của 34 đoàn, câu lạc bộ lân, sư, rồng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và các quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc. Các đội tranh tài ở 3 thể loại gồm Địa bửu (20 đoàn), Rồng truyền thống (9 đoàn) và Mai hoa thung (20 đoàn).

"Rồng" vút bay giữa không trung, tạo nên màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: H.V

Điểm tạo nên sức hút của Liên hoan năm nay không chỉ nằm ở những động tác kỹ thuật, mà còn ở cách mỗi đoàn tìm cho mình một cách kể chuyện riêng. Các tiết mục được đầu tư xây dựng kịch bản, lồng ghép những chủ đề gần gũi như tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ môi trường..., qua đó biến phần thi thành những màn trình diễn giàu cảm xúc và chiều sâu.

Trong cùng một không gian, khán giả có thể bắt gặp nhiều sắc thái khác nhau. Có tiết mục thiên về sự mạnh mẽ, dứt khoát; có đội lại khai thác sự mềm mại, uyển chuyển; cũng có những phần thi tạo ấn tượng bằng tốc độ, nhịp điệu và những chuyển động liên tục.

Âm thanh cũng là yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn riêng của từng tiết mục. Có đội sử dụng phần nhạc được thu âm sẵn, chủ động xây dựng tiết tấu phù hợp với từng động tác; có đội lại lựa chọn đánh trống trực tiếp, kết hợp thêm các nhạc cụ để tạo những lớp âm thanh ăn nhịp với từng chuyển động của vận động viên (VĐV).

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, các màn tranh tài chung kết được chuyển vào Nhà thi đấu Trường Đại học Quy Nhơn. Sự thay đổi không gian không những không làm giảm sức nóng của Liên hoan, mà còn khiến các màn tranh tài nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đặc biệt khi các đội bước vào những phần thi được mong đợi nhất.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội thi đấu tại liên hoan. Ảnh: H.V

Trong đó, Mai hoa thung là một trong những nội dung thu hút sự chú ý bởi độ khó cao về kỹ thuật và sức hấp dẫn trong từng màn trình diễn.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, các đội vẫn tranh thủ thời gian tập luyện, làm quen với không gian thi đấu và thử sức ở nhiều khung giờ, thậm chí đến tối muộn. Việc làm quen với mặt sân, ánh sáng, hệ thống giàn và điều kiện thực tế giúp VĐV có cảm giác quen thuộc với sân thi đấu, chủ động điều chỉnh kỹ thuật, nhịp độ trình diễn, hạn chế những sai sót khi bước vào phần thi chính thức.

Dẫu vậy, với độ khó đặc thù của Mai hoa thung, những tình huống mất thăng bằng, trượt chân vẫn có thể xảy ra, cả với các đội trong nước lẫn quốc tế. Có thời điểm VĐV không thể giữ trọn từng bước di chuyển, nhưng sau cú ngã, các VĐV nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục hoàn thành bài thi trong sự cổ vũ của khán giả.

Chính trong những thử thách ấy, bản lĩnh và kỹ thuật của từng đội được thể hiện rõ nét qua cách xử lý, tốc độ và sự biến hóa trên giàn. Đội Thiên Vương (Gia Lai) gây ấn tượng với những pha xử lý táo bạo, liên tục chuyển hướng, đổi nhịp trên giàn sắt; Miếu Bà Bảy (tỉnh An Giang) mang đến sắc thái khác với lối trình diễn cực kỳ tốc độ, liên tục biến hóa trên hệ thống giàn, với những pha chuyển hướng bất ngờ khiến người xem gần như không kịp rời mắt...

Các đoàn quốc tế cũng cho thấy sự đa dạng về phong cách kỹ thuật: Sit Eak Thao Mahaprom Hong Saew (Thái Lan) nổi bật với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tạo cảm giác chắc khỏe trong từng nhịp chuyển động; Bilintang (Trung Quốc) chinh phục người xem bằng sự mềm mại, dẻo dai, với những pha xử lý uyển chuyển và chuyển tiếp nhẹ nhàng trên giàn.

Đoàn lân đến từ Thái Lan gây ấn tượng với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trên giàn Mai hoa thung. Ảnh: H.V

Với đoàn Thái Lan, các thành viên trong đội đã tập luyện cùng nhau nhiều năm, nhưng dành khoảng 3 tháng trước Liên hoan để tăng cường độ tập luyện, tập trung vào những động tác khó.

“Các động tác xoay, chuyển hướng và di chuyển liên tục trên cọc rất khó, đòi hỏi VĐV phải kiểm soát tốt cơ thể. Độ khó không chỉ nằm ở từng động tác riêng lẻ mà còn ở khả năng nối các kỹ thuật thành một chuỗi liền mạch, đòi hỏi sự ăn ý cao giữa các thành viên” - Manop chia sẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Giang Văn Đạt - Tổng Trọng tài liên hoan, đánh giá: “Chất lượng các đội tham dự liên hoan năm nay rất tốt. Nhiều đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tham gia cọ xát tại nhiều giải đấu trước khi đến Quy Nhơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và duy trì nền tảng thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu của những nội dung có độ khó cao.

Qua Liên hoan lần này có thể nhận thấy trình độ chuyên môn giữa các đội Việt Nam và quốc tế khá tương đồng. Các đội trong nước đang có bước tiến rõ ở những nội dung như Mai hoa thung, Địa bửu”.