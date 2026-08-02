Tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam: Hun đúc từ cội nguồn, hội nhập quốc tế

(GLO)- Tối 2-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 chính thức khai mạc trong không gian đầy sắc màu và sôi động của âm nhạc, ánh sáng, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả.

Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 có chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: H.V - N.D

Dự lễ khai mạc Liên hoan, về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) - nơi diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Về phía các liên đoàn võ thuật có: TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang - Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam; ông Iurii Popov - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Nga; võ sư quốc tế Oliver Barbey - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Võ Việt Nam môn phái Sơn Long Quyền Thuật.

Ngày hội của tinh hoa, tình hữu nghị

Ngay từ những phút đầu, lễ khai mạc đã đưa người xem bước vào hành trình của võ cổ truyền bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng mang thông điệp “Hội tụ - Giao lưu - Lan tỏa - Phát triển”.

Khối cờ Tổ quốc thực hiện nghi thức diễu hành. Ảnh: H.V

Đi đầu là khối cờ Tổ quốc - Quốc kỳ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tiếp đến là khối rước biểu trưng của Liên hoan, khối hồng kỳ cùng các đoàn võ thuật quốc tế, trong nước và đoàn chủ nhà Gia Lai.

Khoảnh khắc trang nghiêm nhất của đêm khai mạc là nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống. Ngọn lửa được rước từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt - quê hương người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ bừng lên không chỉ mở đầu cho những ngày hội võ thuật, mà còn khơi dậy tinh thần thượng võ đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc.

Từ truyền thống dựng nước và giữ nước, võ cổ truyền được bồi đắp qua nhiều thế hệ để trở thành một phần bản sắc văn hóa Việt Nam. Hôm nay, ngọn lửa ấy tiếp tục được thắp sáng, như lời khẳng định rằng sức sống của di sản đang được gìn giữ và phát triển bền vững khi được nuôi dưỡng từ chính nội lực của cộng đồng.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn võ thuật tham gia Liên hoan. Ảnh: H.V

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền từ miền đất võ gặp đại ngàn Tây Nguyên; tinh thần thượng võ gặp không gian văn hóa cồng chiêng; khí phách Tây Sơn hòa cùng sức sống của cộng đồng các dân tộc. Đây là sự hội tụ về địa lý, giao hòa của những giá trị văn hóa, cùng làm nên một Gia Lai mới giàu bản sắc, giàu sức sống và rộng mở với thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh xác định, bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống, mà còn là gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và “căn cước văn hóa dân tộc”.

Tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng; khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo.

Gia Lai sẽ tăng cường kết nối giữa võ thuật - văn hóa - giáo dục - thể thao - du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành 1 sản phẩm văn hóa đặc sắc, 1 điểm nhấn của du lịch Gia Lai; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai - nơi đại ngàn chạm biển xanh.

“Chúng tôi mong muốn các võ sư, võ sĩ, tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Để từ Gia Lai, tinh hoa võ Việt tiếp tục ngời sáng, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong cộng đồng quốc tế” - đồng chí Phạm Anh Tuấn bày tỏ.

Hoạt cảnh, hát múa, biểu diễn võ cổ truyền mở đầu chương trình nghệ thuật, tái hiện cội nguồn văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc. Ảnh: H.V

Sau nghi lễ “Tôn vinh Tổ nghiệp”, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” diễn ra với 3 chương: Âm vang hào khí Việt Nam, Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa, Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa.

Không đơn thuần là những tiết mục biểu diễn, mỗi chương là 1 lát cắt về hành trình hình thành, phát triển và vươn mình của võ Việt; những bài quyền thuật, binh khí, âm nhạc, múa và công nghệ sân khấu hòa quyện để kể câu chuyện về một di sản luôn sống động trong đời sống hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa, chính thức khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kết nối bạn bè năm châu

Điều làm nên ý nghĩa của đêm khai mạc không chỉ ở quy mô dàn dựng, mà còn ở thông điệp được gửi gắm phía sau từng màn trình diễn. Võ cổ truyền Việt Nam được khắc họa không chỉ là môn võ tự vệ, mà còn là một hệ giá trị văn hóa - nơi đề cao đạo lý, lòng nhân ái, tinh thần tự cường và khát vọng hòa bình.

Trong chương 1 “Âm vang hào khí Việt Nam”, những màn đồng diễn võ thuật hòa quyện cùng âm nhạc và hiệu ứng sân khấu đã khắc họa hình ảnh cha ông từ thuở mở cõi, hun đúc nên tinh thần thượng võ và ý chí quật cường của người con đất Việt.

Mỗi thế đánh, đường quyền còn gợi nhắc về một nền võ học được hình thành từ chính lịch sử đấu tranh bảo vệ non sông.

Biểu diễn tuồng "Diễn Trường luyện quân" do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai trình diễn. Ảnh: H.V

Hát, múa, biểu diễn võ trên nền ca khúc "Hào khí Việt Nam". Ảnh: H.V

Chương 2 mang tên “Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa” tiếp tục đưa khán giả về miền đất được xem là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam. Những tiết mục được dàn dựng công phu đã khắc họa hành trình gìn giữ, kế thừa và phát triển võ học qua nhiều thế hệ.

Từ vùng đất Tây Sơn, võ cổ truyền không ngừng lan tỏa đến nhiều địa phương và trở thành tài sản chung của văn hóa Việt Nam. Hiện võ cổ truyền đã có mặt tại khoảng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400 trung tâm, võ đường, câu lạc bộ, hơn 1.000 võ sư, huấn luyện viên và khoảng 1 triệu môn sinh theo học.

Tiết mục "Tiếng gọi từ đại ngàn". Ảnh: H.V

Dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da, văn hóa, song người yêu võ cổ truyền vẫn gặp nhau ở những giá trị chung của võ đạo: sự tôn trọng, lòng nhân ái, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng hướng đến chân - thiện - mỹ.

Chính những giá trị ấy đã giúp võ cổ truyền Việt Nam vượt lên ý nghĩa của một môn thể thao để trở thành cầu nối của tình hữu nghị, của sự đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Tiết mục biểu diễn bài võ "Lăn khiên đao". Ảnh: H.V

Khép lại đêm khai mạc là chương 3 với chủ đề: “Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa”, thể hiện bức tranh hội nhập của võ cổ truyền Việt Nam. Trên sân khấu, các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế cùng biểu diễn, tạo nên hình ảnh sinh động về sức sống của võ Việt hôm nay.

Tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" quy tụ các ca sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh và các đoàn võ thuật quốc tế đã khép lại đêm khai mạc. Ảnh: H.V

Những màn đồng diễn quy mô lớn, kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại, truyền tải thông điệp: Võ cổ truyền không chỉ được gìn giữ như 1 di sản, mà đang tiếp tục phát triển, kết nối bạn bè năm châu bằng những giá trị của tinh thần thượng võ, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình.