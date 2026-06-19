Gieo đam mê boxing ở phố Núi

(GLO)- Vào mỗi buổi chiều, tại Dragon Boxing Club (87/89 Tô Hoài, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), anh Thái Văn Lâm lại miệt mài hướng dẫn từng động tác boxing cho nhiều học trò, góp phần giúp các em rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Năm học lớp 10, anh Thái Văn Lâm (SN 1988, quê ở xã Ia Hrung) bắt đầu tìm đến tập luyện tại một CLB võ cổ truyền ở xã Biển Hồ. Niềm đam mê lớn dần, chàng trai trẻ nuôi dưỡng ước mơ trở thành VĐV chuyên nghiệp.

Với tố chất nổi bật và tinh thần tập luyện hăng say, năm 2005, anh được tuyển chọn vào Đội tuyển Boxing tỉnh. Giai đoạn 2008 - 2010, tay đấm Văn Lâm đạt nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và được công nhận là kiện tướng boxing.

Huấn luyện viên Thái Văn Lâm truyền dạy boxing cho các võ sinh. Ảnh: R’Ô HOK

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Thái Văn Lâm là tại Giải cúp các CLB Boxing mạnh toàn quốc năm 2009, anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành HCB, trong đó có chiến thắng trước võ sĩ Trương Đình Hoàng (tỉnh Đắk Lắk) - tay đấm hàng đầu của boxing Việt Nam. Tại Đại hội TDTT toàn quốc tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk năm 2010, anh trở thành VĐV boxing đầu tiên của tỉnh Gia Lai (cũ) đoạt được HCB tại đấu trường Đại hội TDTT toàn quốc.

Sau những thành tích nổi bật, Thái Văn Lâm được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đành phải gác giấc mơ học tập để bước vào hành trình mưu sinh.

“Thời điểm đó tôi đang ở phong độ đỉnh cao nên rất tiếc khi không thể tiếp tục học tập và phát triển chuyên môn trong môi trường đào tạo bài bản. Tuy vậy, boxing giúp tôi trở nên bản lĩnh, tự tin và biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng” - anh Lâm nhớ lại.

Sau khi giải nghệ năm 2011, anh Lâm làm nhiều công việc khác nhau để lo toan cuộc sống gia đình, nhưng tình yêu với boxing chưa bao giờ vơi đi. Anh tìm đến các CLB gym ở Pleiku để phối hợp dạy boxing, đồng thời ấp ủ mong muốn xây dựng một nơi đào tạo bài bản. Năm 2024, Dragon Boxing Club ra đời, trở thành nơi rèn luyện cho những người yêu thích bộ môn võ thuật này.

Theo anh Lâm, hiện Dragon Boxing Club có 40 võ sinh ở nhiều độ tuổi thường xuyên tập luyện. Đặc biệt, anh còn tiếp nhận một số em nhỏ gặp khó khăn về tâm lý, hành vi như tăng động, tự kỷ, hoặc có biểu hiện rối loạn vận động như giật tay chân, lắc cổ vô thức. Các em được gia đình tin tưởng gửi gắm đến CLB để rèn luyện, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

HLV Thái Văn Lâm xây dựng giáo án riêng cho từng nhóm đối tượng, kết hợp rèn luyện thể lực, kỹ thuật boxing cơ bản và các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giúp võ sinh dần thích nghi với môi trường tập luyện. Sau mỗi buổi học, võ sinh còn tham gia các trò chơi tập thể nhằm tạo không khí vui vẻ, giảm căng thẳng và tăng sự gắn kết. Nhờ đó, nhiều em có sự thay đổi tích cực, tự tin, hòa đồng hơn.

Dragon Boxing Club từng bước tạo dấu ấn trong việc phát triển phong trào boxing ở phố Núi, nơi bộ môn này trước đây vẫn còn chưa thu hút nhiều người tập luyện. CLB đã phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho boxing tỉnh. Nổi bật là võ sinh Đỗ Trung Kiên (SN 2007, phường Pleiku) giành HCĐ tại Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2025. Mới đây, võ sinh R’ô Thuyết (SN 2012, xã Ia Pa) được tuyển chọn vào Đội tuyển Boxing trẻ của tỉnh.

Em Cao Tiến (SN 2016, phường Pleiku) chia sẻ: “Em tập luyện tại Dragon Boxing Club gần một năm nay, được thầy Lâm hướng dẫn tận tình và rèn luyện thể lực nên sức khỏe tốt hơn nhiều. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để sau này thi đấu giỏi như thầy”.

Từ năm 2024 đến nay, HLV Thái Văn Lâm còn duy trì các buổi dạy boxing miễn phí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) nhằm lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

Anh cũng tham gia huấn luyện tại CLB boxing ở Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Các đơn vị, đoàn thể cũng mời anh chia sẻ kinh nghiệm về phòng tránh bạo lực học đường, kỹ năng tự vệ; góp phần nâng cao ý thức rèn luyện thể chất và hình thành lối sống tích cực cho mọi người.