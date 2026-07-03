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Khai mạc Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 2-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai đã khai mạc Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII. 

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo võ sư, võ sinh thuộc các võ đường, câu lạc bộ, môn phái trong tỉnh.

Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII diễn ra từ ngày 2 đến 9-7; quy tụ hơn 800 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trong tỉnh tranh tài ở 2 nội dung: quyền thuật và đối kháng.

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Các võ đường, câu lạc bộ võ cổ truyền tham dự lễ khai mạc. Ảnh: H.V

Ở nội dung đối kháng, các vận động viên (VĐV) thi đấu theo 3 nhóm tuổi: 13-14 tuổi (45-57 kg), 15-17 tuổi (45-72 kg) và 18-40 tuổi (48-76 kg); mỗi đơn vị được đăng ký 1 VĐV ở mỗi hạng cân.

Nội dung quyền thuật được chia thành 4 nhóm tuổi (6-10, 11-14, 15-17 và 18-40), gồm các bài quyền và quyền binh khí quy định, quyền tự chọn, quyền tập thể và đối luyện.

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Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: H.V

Được duy trì tổ chức thường niên, Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung là sân chơi uy tín dành cho các câu lạc bộ, võ đường có nguồn gốc võ cổ truyền Bình Định.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn; nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến người dân và du khách.

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