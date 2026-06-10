Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Nhà thi đấu Thể thao Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn).

Các VĐV thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp, nội dung lowkick gồm 25 hạng cân cho 2 lứa tuổi. Lứa tuổi 13 - 14 tổ chức 10 hạng cân (5 hạng cân nam từ 45 - 57 kg; 5 hạng cân nữ từ 42 - 54 kg), lứa tuổi 15 - 16 gồm 15 hạng cân (8 hạng cân nam 45 - 67 kg; 7 hạng cân nữ 42 - 60 kg).

Đến nay, Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 ghi nhận hơn 20 CLB, võ đường trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện từ sớm, rà soát lực lượng và phân nhóm VĐV theo trình độ nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện.

HLV Nguyễn Lê Tín hướng dẫn kỹ thuật cho các võ sĩ CLB Nhơn Lý Hội. Ảnh: H.V

HLV Nguyễn Lê Tín - Chủ nhiệm CLB Nhơn Lý Hội (phường Quy Nhơn Nam) - cho biết đơn vị đăng ký tham gia giải đấu với 10 VĐV. Trong đó, có 5 VĐV từng góp mặt ở mùa giải năm ngoái, số còn lại là những gương mặt mới. Bên cạnh công tác tuyển chọn VĐV, bản thân anh cũng thường xuyên cập nhật luật thi đấu, trau dồi kiến thức và kỹ thuật nhằm xây dựng giáo án phù hợp, giúp các em tập luyện và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

HLV Nguyễn Lê Tín chia sẻ: “Các em mới tham gia tập luyện tại CLB nhưng thể hiện tố chất và sự tiến bộ nên được đưa vào nhóm tập chuyên sâu để chuẩn bị cho giải đấu.

Tôi mong muốn các em có thêm môi trường chuyên nghiệp để trải nghiệm và rút ra những bài học cho bản thân sau quá trình tập luyện tại CLB. Hiện các em đang bước vào giai đoạn tăng cường tập luyện chuyên sâu, tập trung nâng cao kỹ thuật, thể lực nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

HLV Nguyễn Lê Tín hướng dẫn kỹ thuật đá cao cho võ sĩ trước thềm giải đấu. Ảnh: H.V

Các võ sĩ của CLB Hoa Sen (xã Mang Yang) cũng đang duy trì cường độ tập luyện cao với các bài tập về thể lực, sức mạnh, tốc độ và sức bền nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

HLV Nguyễn Thị Hoa Sen - Chủ nhiệm CLB Hoa Sen - cho biết: “5 võ sĩ được chọn tham dự giải vẫn đang duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày nhằm bảo đảm thể trạng và cảm giác thi đấu tốt nhất. Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà mong muốn các em có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ các võ sĩ trong tỉnh và thể hiện sự tiến bộ sau quá trình tập luyện”.

Các võ sĩ CLB Hoa Sen (xã Mang Yang) rèn luyện thể lực. Ảnh: ĐVCC

Dù đánh giá cao sự chuẩn bị của các học trò, võ sư Năm Tân (võ đường Năm Phương, phường An Nhơn Nam) vẫn tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu tại giải năm nay.

Võ sư Năm Tân chia sẻ: “Một số VĐV nổi bật của võ đường như Tạ Thanh Hậu, Trần Gia Bảo đã được triệu tập lên tuyến trẻ nên chúng tôi thiếu đi những mũi nhọn ở một số hạng cân. Lực lượng tham gia giải đấu lần này chủ yếu là các em mới tập luyện tại võ đường nên không đặt mục tiêu cao như các năm trước”.

Trong nhiều năm qua, khu vực An Nhơn, Hoài Nhơn và Tây Sơn luôn được xem là những điểm sáng của phong trào kickboxing tỉnh với sự hiện diện của các võ đường giàu truyền thống như: Phan Thọ, Trương Ngọc Bê, Đỗ Trường Cửu, Đỗ Thanh Tấn, Năm Phương, Kim Hoàng, Trung Trụ... Với lực lượng VĐV được đào tạo bài bản, nhiều võ sĩ đã có thời gian tập luyện chuyên sâu, sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng kỹ thuật, chiến thuật ngày càng hoàn thiện.

Phong trào kickboxing phát triển rộng khắp tại các địa phương là cú hích quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Theo võ sư Lê Công Bút - Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, việc giải đấu tiếp tục thu hút đông đảo câu lạc bộ, võ đường tham gia cho thấy phong trào kickboxing trẻ trên địa bàn tỉnh đang phát triển tích cực và ngày càng nhận được sự quan tâm đầu tư từ các đơn vị.

Sau mùa giải đầu tiên năm 2025, cùng với lớp tập huấn chuyên môn vừa được tổ chức, đội ngũ HLV, trọng tài và VĐV đã có thêm điều kiện tiếp cận luật thi đấu và nhiều nội dung chuyên môn khác.

“Với sự đầu tư ngày càng bài bản từ các đơn vị, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một giải đấu chất lượng với nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Thông qua giải, các võ sĩ trẻ sẽ có thêm cơ hội khẳng định bản thân, đồng thời tạo động lực để phong trào kickboxing phát triển sâu rộng trong thời gian tới” - ông Lê Công Bút cho biết.