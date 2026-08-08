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Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026: Chủ nhà cùng lúc đạt nhiều mục tiêu

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HOÀNG QUÂN
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(GLO)- Không chỉ chiếm ưu thế tuyệt đối về thành tích ở cả quyền thuật và đối kháng, những tính toán chiến lược của lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cũng đạt hầu hết mục tiêu đề ra, giúp Gia Lai thành công trọn vẹn tại Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026.

Khẳng định vị thế ở nội dung quyền thuật

Với lợi thế chủ nhà, đoàn Gia Lai đem đến giải lực lượng hùng hậu với 85 vận động viên (VĐV). Nhưng đoàn TP. Hồ Chí Minh mới nắm giữ vị trí “quán quân” về số lượng, khi có đến 112 VĐV tranh tài.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn võ thuật cổ truyền TP. Hồ Chí Minh được đánh giá rất cao, khi có thêm nguồn VĐV bổ sung từ 2 tỉnh vốn cũng có phong trào mạnh.

Tuy nhiên, ở nội dung quyền thuật, các VĐV Gia Lai thể hiện sự vượt trội, khi giành tổng cộng 24 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn. Đáng nói, số HCV của đoàn chủ nhà bằng tổng số HCV của 4 đoàn liền kề phía sau (gồm TP. Hồ Chí Minh 10 HCV, Quân đội 10 HCV, Đồng Nai 2 HCV, Hà Nội 2 HCV), khẳng định vị thế của đoàn VĐV đất Võ.

Sự nổi trội của đoàn Gia Lai so với các đơn vị khác là nhờ chúng ta xây dựng được hệ thống phong trào vững mạnh, cùng việc duy trì sự nghiêm túc trong tập luyện ở đội tuyển. Vì vậy, ở các nội dung thi đấu thuộc 3 nhóm tuổi, các VĐV chủ nhà đều đoạt thành tích cao.

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Võ sư Phạm Thị Lành (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) giành huy chương vàng với bài Phong hoa đao nhóm tuổi 41-50. Ảnh: NVCC

Ở nhóm 17-40 tuổi, những VĐV dày dạn như Nguyễn Quốc Sỹ (HCV với bài Lão mai quyền), Phạm Đình Khiêm (HCV với bài Thanh Long độc kiếm nam), Trần Thị Thảo Hiền (HCV với bài Thanh Long độc kiếm nữ)… vẫn giữ phong độ ổn định.

Trong khi đó, lứa kế cận như Nguyễn Thanh Phong (SN 2003, HCV với bài Siêu xung thiên nam), Lê Thị Hồng Trang (SN 2003, HCV với bài Lão Mai quyền)… giúp chúng ta yên tâm ở chặng đường phía trước.

Đặc biệt, ở nhóm 51-60 tuổi, các võ sư Gia Lai gồm: Nguyễn Văn Cảnh, Võ Văn Tính, Phan Thanh Hòa, Võ Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng giành 5 HCV trong tổng số 8 nội dung thi đấu.

Với lực lượng võ sư đang tổ chức hoạt động phong trào ở khắp các địa phương, có thể nói Gia Lai sẽ còn thống lĩnh sân chơi quốc gia ở nội dung này trong nhiều năm tới.

Võ sư Võ Văn Tính (HLV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi còn được đóng góp cho đoàn Gia Lai tại các giải quốc gia với tư cách VĐV. Thành tích đạt được sẽ kích thích chúng tôi tăng cường luyện tập, giữ vững phong độ để phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu”.

Nhiều nét mới hấp dẫn

Tổ chức đúng dịp diễn ra Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX- Gia Lai 2026, Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026 lần đầu tiên có sự góp mặt của các VĐV nước ngoài tham gia tranh tài.

Trong đó, đoàn Nga có sự chuẩn bị khá tốt, giành 2 HCB, 1 HCĐ đối kháng và 1 HCĐ quyền thuật. Đoàn VĐV Thiếu lâm Giao Long (Ma Rốc) giành 1 HCB, 2 HCĐ nội dung quyền thuật; đoàn Văn Lang võ đạo (Ma Rốc) đoạt 2 HCĐ nội dung quyền thuật.

Theo các trọng tài, giám sát, những huy chương các đoàn nước ngoài giành được đều phản ánh đúng thực lực của VĐV, không hề có sự “châm chước”. Điều này chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tốt trong việc khuyến khích các đoàn VĐV nước ngoài mạnh dạn đăng ký thi đấu, qua đó giúp “chuẩn hóa” động tác của võ cổ truyền Việt Nam.

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Các trận đấu nội dung đối kháng diễn ra quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: H.Q

Giải năm nay đặc biệt sôi động ở nội dung đối kháng, khi tất cả các trận đấu đều diễn ra tại 2 sàn đài ngoài trời (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách.

Nhiều trận đấu ở vòng bán kết và chung kết được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai để tăng tính quảng bá, phục vụ công chúng yêu võ thuật trong và ngoài nước.

Các nội dung thi đấu đối kháng H1 (VĐV không đội mũ bảo hộ, không giáp) cùng luật hạn chế tối đa hành vi ôm trong thi đấu giúp các trận đấu gay cấn, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Có đến 17 võ sĩ Gia Lai góp mặt ở các trận bán kết các hạng cân trong tổng số 33 nội dung thi đấu, nhưng ưu thế đó vẫn vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đoàn Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Công an nhân dân, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đoàn Ninh Bình tạo nên bất ngờ lớn với việc giành vị trí nhì toàn đoàn nội dung đối kháng với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Dù vậy, những võ sĩ dày dạn như Trần Võ Song Thương, Nguyễn Thị Thanh Tiền vẫn không có đối thủ xứng tầm, góp phần quan trọng giúp đoàn Gia Lai đứng nhất với 6 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho biết: “Đây là đợt sát hạch quan trọng cho Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11-2026. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu các HLV, VĐV nghiêm túc tập luyện để đạt kết quả cao nhất và thực sự chúng ta đã vượt chỉ tiêu.

Trong đó, các VĐV quyền thuật giành 6 HCV trong số 10 nội dung sẽ tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Nội dung đối kháng cũng duy trì ưu thế, khẳng định được vị thế ở một số hạng cân, giúp chúng ta yên tâm với chặng đường phía trước”.

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