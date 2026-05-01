Võ sĩ Trần Minh Hậu: Khi nỗ lực được đền đáp

(GLO)- Với việc thi đấu ấn tượng tại Giải Kickboxing World Cup Thai Lan 2026, võ sĩ Trần Minh Hậu cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, đồng thời trình làng một phong thái đầy bản lĩnh và tự tin.

Nỗ lực đổi màu huy chương

Tại Giải Kickboxing World Cup Thai Lan 2026, Trần Minh Hậu không thi đấu ở hạng cân sở trường 63,5 kg mà được đôn lên 71 kg. Bước vào hạng cân có sự cạnh tranh khốc liệt, quy tụ nhiều đối thủ mạnh, Hậu phải đối mặt với không ít thách thức.



Dù chỉ là hạt giống số 5 và không được đánh giá cao nhất, nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để võ sĩ trẻ Gia Lai thi đấu bứt phá.

Võ sĩ Trần Minh Hậu tự tin trên bục vinh quang cao nhất tại Kickboxing World Cup Thai Lan 2026. Ảnh: NVCC

Hành trình chinh phục ngôi vô địch của Minh Hậu tại giải đấu này được ví như một “chuỗi trận để đời”. Võ sĩ này lần lượt vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để tiến vào trận chung kết. Ở trận đấu quyết định, Hậu đối đầu với Bùi Duy Chí Thành - võ sĩ xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật ở tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, Minh Hậu đã thi đấu tự tin và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0, qua đó hoàn tất mục tiêu “đổi màu” huy chương sau nhiều lần lỡ hẹn.

Minh Hậu cho biết: “Để đạt được kết quả này, em đã trải qua nhiều áp lực về tâm lý và những thời điểm căng thẳng trong quá trình thi đấu. Tấm HCV là cột mốc rất ý nghĩa trong sự nghiệp, mở ra một khởi đầu tích cực cho năm nay, đồng thời cũng là động lực để em nỗ lực trên chặng đường phía trước”.

Minh Hậu tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực để hướng tới các mục tiêu lớn trong năm. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Thực tế, đây chỉ là một trong nhiều giải đấu quốc tế mà Minh Hậu góp mặt. Cái tên này không còn xa lạ với giới chuyên môn qua hàng loạt thành tích ở đấu trường quốc gia, khu vực và châu lục, tiêu biểu là 2 tấm HCB Giải vô địch Kickboxing châu Á (2022, 2024) và HCB SEA Games 32.

Để có kết quả lần này, ngay từ đầu năm 2026, Minh Hậu đã được HLV kickboxing quốc gia Trần Đình Đô định hướng tập luyện, tích lũy thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật nhằm hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Trong đó, Kickboxing World Cup Thai Lan 2026 được xem là bước đệm quan trọng, giúp võ sĩ trẻ tích lũy cảm giác thi đấu và kiểm chứng sự tiến bộ của bản thân trước khi bước vào những mục tiêu lớn hơn.

HLV Trần Đình Đô đánh giá: “Hậu là võ sĩ giàu bản lĩnh. Em không bỏ cuộc mà luôn nỗ lực hơn để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Ở giải đấu lần này, Hậu thể hiện rõ sự trưởng thành về tâm lý, biết điều tiết nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội. Đây là tín hiệu tích cực cho chặng đường phát triển sắp tới của em”.

Thành công từ điểm tựa vững vàng

Khởi đầu hành trình võ học tại Câu lạc bộ Karatedo An Nhơn (phường Bình Định), dưới sự hướng dẫn của HLV Hồ Thị Nữ Phúc, Minh Hậu không chỉ được trang bị nền tảng kỹ thuật cơ bản mà còn được nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật.

Nhờ vậy, sau khi được tuyển chọn vào Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định để chuyển sang tập luyện kickboxing chuyên sâu, Minh Hậu nhanh chóng khẳng định sự tiến bộ.

Trần Minh Hậu (phải) trong ngày trở về từ SEA Games 32, bên cạnh ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Hoàng Quân

Điều may mắn nhất với Minh Hậu, phía sau em còn có một “biệt đội cổ động viên”, đặc biệt là người mẹ và HLV Hồ Thị Nữ Phúc - người thầy đầu tiên trong sự nghiệp võ thuật, cùng sự quan tâm của địa phương. Tất cả đã âm thầm tiếp thêm tinh thần để Hậu vượt qua những giai đoạn khó khăn và vững vàng theo đuổi con đường đã chọn.

Có mặt tại Cảng hàng không Phù Cát đón Minh Hậu trở về từ Kickboxing World Cup Thai Lan 2026, ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Bình Định - biểu dương những nỗ lực và đóng góp của Hậu trong thời gian qua.

Minh Hậu được gia đình, thầy cô và đại diện địa phương chào đón nồng nhiệt khi trở về từ Kickboxing World Cup Thai Lan 2026. Ảnh: Huỳnh Vỹ

“Thành công này là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài, nghiêm túc của bản thân Hậu. Chúng tôi kỳ vọng thành tích của Minh Hậu sẽ tạo động lực để nhiều bạn trẻ tích cực rèn luyện, phát huy và cống hiến.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các mô hình thể thao, câu lạc bộ, võ đường trên địa bàn phát triển; qua đó nâng cao phong trào từ cơ sở” - ông Võ Tiến Sĩ nói.

Không chỉ chuyên tâm tập luyện, Minh Hậu còn cân bằng tốt giữa tập luyện và học tập. Hiện tại, em đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Quy Nhơn. Việc duy trì kết quả học tập ổn định bên cạnh lịch tập luyện, thi đấu dày đặc cho thấy tinh thần kỷ luật và chịu khó của Hậu.

Ở tuổi 23, tương lai phía trước của Minh Hậu vẫn còn rộng mở. Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc cùng khát khao không ngừng vươn lên, võ sĩ trẻ của đất võ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những dấu ấn lớn hơn trong hành trình sắp tới.

Trần Minh Hậu (SN 2003, quê phường An Nhơn) hiện là VĐV đội tuyển Kickboxing quốc gia, đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, cơ sở Đà Lạt. Được tuyển chọn vào Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định từ năm 2018, thành tích của Minh Hậu ngày càng dày thêm theo thời gian, nổi bật như: HCB Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia năm 2023, HCB SEA Games 32 môn Kickboxing, HCB Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2024, HCB Giải vô địch Kickboxing Châu Á năm 2024; HCV Giải võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2025...

Minh Hậu được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch năm 2023; Giải thưởng Ngô Mây năm 2024; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm 2022, 2023, 2024, 2025.

