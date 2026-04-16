Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Hà Mi - nữ võ sĩ người Jrai là một trong 7 vận động viên (VĐV) của Gia Lai góp mặt trong 52 thành viên của đội tuyển Kickboxing Việt Nam tranh tài ở Giải Kickboxing World Cup 2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Giải đấu này mới là lần đầu tiên cô gái Jrai “xuất ngoại” so tài cùng các võ sĩ quốc tế. Đây cũng là giải đấu quy mô lớn, quy tụ đến hơn 1.000 VĐV của 34 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Kpă H'Hà Mi (hàng ngồi bìa phải) đã tạo nên kỳ tích tại Thái Lan với 3 huy chương ở 3 nội dung thi đấu. Ảnh: Công Tuấn

Và Hà Mi đã tỏa sáng khi trở thành một trong những VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất ở giải đấu này. Em đã giành đến 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ở hạng cân 60 kg, võ sĩ quê ở xã Đức Cơ đã giành huy chương vàng nội dung light contact, cùng 2 huy chương bạc ở nội dung point fighting và kick light.

“Em luôn mong ước có một ngày được ra nước ngoài thi đấu và lần này đã được các thầy tạo điều kiện. Em rất vui vì giành được 3 huy chương cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều, bởi khi được so tài với các VĐV quốc tế, em thấy mình còn nhiều hạn chế, phải nỗ lực tập luyện, tích lũy nhiều hơn” - Hà Mi chia sẻ.

Thực tế không chỉ tại giải đấu này, Hà Mi đã sớm chứng tỏ sự đa năng của mình với võ thuật. Năm 2025, cô gái Jrai từng giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia. Cũng trong năm này, em đã giành 1 huy chương bạc ở Giải Vô địch Võ cổ truyền tỉnh và 1 huy chương đồng ở Giải Vô địch Kickboxing tỉnh.

Giành được nhiều thành tích cao ở giải đấu quốc gia và quốc tế, song ít người biết rằng Hà Mi chỉ mới bắt đầu tập võ từ năm 2024. Vốn mê võ thuật từ nhỏ, Hà Mi đã tìm đến tập câu lạc bộ Kickboxing của huấn luyện viên Phạm Thị Xoan mở tại xã Đức Cơ. Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện tại đây, nữ võ sĩ sinh năm 2013 đã nhanh chóng chứng tỏ tố chất nổi bật.

Huấn luyện viên Phạm Thị Xoan cho hay: “Hà Mi là cô gái có cá tính và rất đam mê với võ thuật. Huấn luyện cho em một thời gian, tôi nhận thấy em có thể hình và nền tảng thể lực, ý chí rất tốt nên đã giới thiệu em vào đội tuyển Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Tại đây, em đã nhanh chóng hòa nhập, vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Khi được ăn tập bài bản, được các huấn luyện viên tạo điều kiện thi đấu cọ xát, Hà Mi đã bộc lộ tài năng”.

Với những thành tích bước đầu đó, Hà Mi đang là một trong những “hạt giống đỏ” của võ thuật Gia Lai. Ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - thông tin: “Hà Mi đang có tiến bộ rất nhanh, thi đấu tốt ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Đơn vị sẽ tiếp tục bồi dưỡng, cho em thi đấu ở nhiều giải phù hợp để tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu gần nhất sẽ cố gắng để vào đội tuyển Kickboxing trẻ quốc gia nhằm có điều kiện tốt hơn hướng tới các giải đấu lớn”.

Hà Mi (phải) đang trở thành "hạt giống đỏ" của võ thuật Gia Lai. Ảnh: Công Tuấn

Trong khi đó, với sự xuất sắc của Hà Mi, Đức Cơ đang trở thành một trong những cái nôi của võ thuật tỉnh nhà. Trước đó là trường hợp của Lê Thị Nhi giành huy chương vàng Giải Kickboxing châu Á, hay Lê Thị Yến Nhi giành huy chương bạc Giải Kickboxing thế giới.

Ông Trịnh Quốc Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Cơ - khẳng định: “Xã Đức Cơ rất tự hào khi có nhiều VĐV nổi bật cống hiến cho thể thao tỉnh nhà cũng như quốc gia. UBND xã sẽ biểu dương, khen thưởng xứng đáng với nữ võ sĩ Hà Mi để động viên em tiếp tục phấn đấu tập luyện, thi đấu tốt. Đồng thời tạo động lực cho các em cũng có niềm đam mê võ thuật trên địa bàn xã”.