Chào đón đoàn VĐV trở về từ Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026

(GLO)- Sáng 13-4, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, lãnh đạo phường Bình Định, các cổ động viên cùng gia đình đã đến Cảng Hàng không Phù Cát đón đoàn vận động viên trở về từ Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026.
Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 5 đến 12-4, quy tụ gần 1.000 võ sĩ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, cùng 15 huấn luyện viên (HLV) và 52 vận động viên (VĐV).
Thi đấu ấn tượng, đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ ba toàn đoàn, với 32 huy chương vàng (HCV), 33 huy chương bạc (HCB) và 30 huy chương đồng (HCĐ).
Tại giải đấu này, 7 VĐV Gia Lai đã xuất sắc giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, 4 HCV do công của các VĐV: Trần Minh Hậu (hạng cân 71 kg nam, lowkick), Tạ Thanh Hậu (hạng cân 57 kg nam, full contact), Võ Khánh Hiền (hạng cân 50 kg nữ, point fighting) và Kpă H’Hà Mi (hạng cân 60 kg nữ, light contact).
(GLO)- Sáng 11-4, tại Nhà thi đấu xã An Nhơn Tây, Giải kéo co Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã An Nhơn Tây lần thứ I - năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, khép lại nội dung thi đấu cuối cùng thuộc chương trình đại hội Đại hội TDTT xã.
(GLO)- Sáng 11-4, tại sân bóng chuyền khu phố Nhơn Phước (phường Quy Nhơn Đông) đã diễn ra lễ khai mạc và khởi tranh những trận đấu đầu tiên của Giải bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông lần thứ I.
(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.
(GLO)- Sáng 7-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày hội chạy bộ ngành Y tế Gia Lai - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) năm 2026.
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cựu thủ môn nổi tiếng người Hàn Quốc, ông Lee Woon-jae, từng dự 4 kỳ World Cup và đứng hạng tư năm 2002, đã ký hợp đồng gia hạn với đội tuyển Việt Nam có giá trị đến năm 2027.
(GLO)- Chiều 5-4, cơ thủ Huỳnh Xuân Châu (phường Quy Nhơn) đã vượt qua Lê Minh Luyện (phường Tam Quan) với tỷ số 35-30 trong trận chung kết để giành chức vô địch Giải billiards 3 băng tranh cúp câu lạc bộ (CLB) NZ 2026.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Ninh Bình đã đụng độ nhau ở vòng 17 V.League 2025-2026. Đội bóng phố núi tưởng chừng đã có thể giành được 3 điểm trên sân Pleiku, song bị đối thủ lội ngược dòng sau màn tỏa sáng của Văn Thuận.
(GLO)- Sáng 5-4, tại khu đô thị Bossco Gia Lai (số 51, đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú), Hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) tổ chức giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 4, với sự tham gia của hơn 120 vận động viên.
(GLO)- Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam vừa thông báo sẽ phối hợp với Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức 3 chặng đua dành cho các vận động viên (VĐV) xe đạp phong trào trong khuôn khổ Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026.
(GLO)- Từ ngày 3 đến 12-4, Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026 - tranh cúp VnLink sẽ diễn ra tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai tham gia với 1 huấn luyện viên và 7 vận động viên (VĐV).