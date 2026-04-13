Chào đón đoàn VĐV trở về từ Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026

(GLO)- Sáng 13-4, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, lãnh đạo phường Bình Định, các cổ động viên cùng gia đình đã đến Cảng Hàng không Phù Cát đón đoàn vận động viên trở về từ Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026.

Giải Cúp Kickboxing thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 5 đến 12-4, quy tụ gần 1.000 võ sĩ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, cùng 15 huấn luyện viên (HLV) và 52 vận động viên (VĐV).

Đông đảo người dân chào đón đoàn VĐV trở về từ Giải Cúp Kickboxing thế giới năm 2026. Ảnh: H.V

Thi đấu ấn tượng, đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ ba toàn đoàn, với 32 huy chương vàng (HCV), 33 huy chương bạc (HCB) và 30 huy chương đồng (HCĐ).

VĐV Nguyễn Đình Nhật (ở giữa) trở về trong niềm vui, tự hào của gia đình sau khi giành HCB hạng cân 57 kg, low kick, tại Giải Cúp Kickboxing thế giới năm 2026. Ảnh: H.V

VĐV Tạ Thanh Hậu (thứ 2 từ phải sang, HCV hạng cân 57 kg nam, full contact) hạnh phúc trong vòng tay gia đình. Ảnh: H.V

VĐV Trần Minh Hậu (HCV hạng cân 71 kg, lowkick) rạng rỡ trong vòng tay người thân. Ảnh: H.V

VĐV Tạ Thanh Hậu (thứ 2 từ phải sang) trở về trong niềm tự hào của những người thầy và gia đình. Ảnh: H.V

Tại giải đấu này, 7 VĐV Gia Lai đã xuất sắc giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, 4 HCV do công của các VĐV: Trần Minh Hậu (hạng cân 71 kg nam, lowkick), Tạ Thanh Hậu (hạng cân 57 kg nam, full contact), Võ Khánh Hiền (hạng cân 50 kg nữ, point fighting) và Kpă H’Hà Mi (hạng cân 60 kg nữ, light contact).