Cơ thủ Gia Lai Nguyễn Nhất Hòa giành á quân Giải billiards HBSF Tour 1 năm 2026

(GLO)- Cơ thủ Gia Lai Nguyễn Nhất Hòa đã giành ngôi á quân nội dung carom 3 băng nam tại Giải billiards HBSF Tour 1 cúp MIN Table năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Ở trận chung kết nội dung carom 3 băng nam, Nguyễn Nhất Hòa đã liên tục bám đuổi đối thủ Nguyễn Chí Long (Đồng Nai). Tuy nhiên, trước phong độ ổn định của cơ thủ này, đại diện Gia Lai đã để thua với tỷ số 36-50 sau 33 lượt cơ, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ nhì chung cuộc.

Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa giành á quân nội dung carom 3 băng nam tại Giải billiards HBSF Tour 1 cúp MIN Table năm 2026. Ảnh: HBSF

Giải billiards HBSF Tour 1 Cúp MIN Table năm 2026 do Liên đoàn Billiards & Snooker TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 2 đến 7-6 tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao (phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh).

Giải đấu quy tụ gần 360 VĐV, trong đó có nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực... và một số cơ thủ đến từ Hàn Quốc. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung gồm: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Nội dung carom 3 băng nam có 80 cơ thủ tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 30 điểm/40 lượt cơ. Từ vòng 16 cơ thủ đến tứ kết, các trận đấu được nâng lên 40 điểm; riêng bán kết và chung kết thi đấu chạm 50 điểm để xác định nhà vô địch.