(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

Minh Hy đến với cầu lông từ tháng 9-2024 một cách khá... bất đắc dĩ. Anh Trần Thành Luân - cha của Minh Hy chia sẻ, thời điểm đó, cháu ăn khá nhiều nhưng ít vận động, không tập luyện thể dục thể thao nên có biểu hiện thừa cân.

Minh Hy khởi đầu với 2 tấm huy chương vàng tại Giải Cầu lông Thanh thiếu niên - Nhi đồng xã Phú Thiện vào tháng 8-2025. Ảnh: Nguyễn Nụ

Do đó, vợ chồng anh quyết tâm tìm cho con một môn thể thao phù hợp để con vận động, gặp gỡ bạn bè và kiểm soát cân nặng. Câu lạc bộ Cầu lông Song Khánh (xã Phú Thiện) chính là nơi khởi đầu cho những giấc mơ của cô học trò Trường Tiểu học Chu Văn An.

Tại đây, Minh Hy được huấn luyện viên Nguyễn Thị Nụ kèm cặp. Chị là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu cầu lông và rất tâm huyết với việc đào tạo trẻ. Năm 2023, chị Nụ từng giúp con gái mình là Nguyễn Bảo Trâm giành huy chương vàng nội dung mẹ - con gái tại Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn tỉnh Gia Lai (cũ).

Từ những bài tập chập chững thuở ban đầu không hề dễ dàng với cô bé vốn khá nặng nề và chưa từng làm quen với thể thao. Trong khi đó, cầu lông là môn thể thao yêu cầu sự nhanh nhẹn, linh hoạt, di chuyển liên tục và đặc biệt là sức bền.

Tuy nhiên, càng đối mặt với thử thách, Minh Hy càng quyết tâm cải thiện bản thân. Dần dần, em càng say mê môn thể thao này và dành nhiều thời gian cho việc tập luyện.

“Sau giờ học về nhà, con lại xin mở tivi chỉ để xem đánh cầu lông hoặc các bài tập thể lực, kỹ năng của các vận động viên nổi tiếng. Trong năm học, con có đến 2-3 tiếng ở sân tập, còn mùa hè có nhiều hôm đến 5-6 tiếng.

Khi cha mẹ bận thì cô tự đến nhà chở con đi rồi đến tối lại tự chở về vì cháu rất khát khao được tập luyện. Gia đình cũng mừng vì từ ấy con thon gọn, săn chắc và năng động hơn” - anh Luân bày tỏ.

Minh Hy giành huy chương vàng ở nội dung đơn nữ lứa tuổi U11 tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton”. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ năng khiếu cùng quá trình khổ luyện, tài năng của Minh Hy bắt đầu được bộc lộ. Em nhanh chóng trở thành một trong những tay vợt nổi bật của câu lạc bộ và sẵn sàng so tài cùng các anh chị lớn tuổi hơn.

Tại Giải Cầu lông Thanh thiếu niên - Nhi đồng xã Phú Thiện tổ chức vào tháng 8-2025, Minh Hy giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung đơn nữ và đôi nữ. Đây cũng là giải đấu mở màn, đưa cô học trò Phú Thiện đến với nhiều giải đấu khác ở trong và ngoài tỉnh.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nụ cho hay: “So với nhiều địa phương khác, các tay vợt ở Phú Thiện khá thiệt thòi khi không có nhiều cơ hội cọ xát. Khi thấy đam mê mãnh liệt của cháu, tôi đã vận động gia đình cho cháu được thi đấu ở nhiều giải để con được thỏa sức thể hiện tất cả những gì mình có và tích lũy thêm những bài học thực chiến qua các trận đấu. Ở đó, cháu cũng sẽ gặp gỡ được nhiều người, có thêm nhiều kỹ năng sống. Đó chính là giá trị mà thể thao hướng tới”.

Trong dịp hè vừa qua, Minh Hy tham gia khá nhiều giải đấu và đều đạt thành tích cao. Đơn cử, em giành huy chương vàng tại Giải Cầu lông xã Chư Sê mở rộng, Giải Cầu lông mở rộng xã Ia Ly, Giải Cầu lông TH Ayun Pa mở rộng... và huy chương bạc tại Giải Cầu lông Open Đắk Lắk tranh Cúp LTD Store.

Minh Hy nuôi ước mơ trở thành tay vợt cầu lông chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ III năm 2026 vừa diễn ra đầu tháng 8 tại Tổ hợp Anh Anh Badminton (phường Thống Nhất) do Liên đoàn Cầu lông tỉnh phối hợp tổ chức, Minh Hy giành 2 huy chương vàng ở nội dung đơn nữ và đôi nữ, cùng 1 huy chương bạc ở nội dung đôi nam - nữ.

Giải đấu quy tụ 400 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia, với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu trong tỉnh và khu vực. Đáng nói, ở nội dung đơn nữ lứa tuổi U11, Minh Hy vượt qua các tay vợt lớn hơn tuổi để bước lên ngôi vô địch.

Sau liên tiếp những giải đấu đứng trên ngôi vị số 1, Minh Hy không giấu ước mơ: “Em rất thần tượng chị Nguyễn Thùy Linh và xem chị tập luyện, thi đấu mỗi ngày. Em ước mơ sẽ có một ngày trở thành vận động viên cầu lông chuyên nghiệp như chị để được đi thi đấu ở nhiều nơi với các tay vợt nước ngoài”.

Minh Hy cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đôi nữ lứa tuổi U11 tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton”. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh, cho hay: “Qua giải đấu Anh Anh Badminton, Liên đoàn phát hiện một số tài năng trẻ khá nổi bật, trong đó có Minh Hy. Dự kiến Liên đoàn sẽ hỗ trợ bồi dưỡng để bổ sung vào đội hình của Gia Lai tranh tài tại các giải trẻ quốc gia trong thời gian tới”.