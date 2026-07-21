Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành thêm 2 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).

Cụ thể, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng giành HCV nội dung cá nhân nữ; HCB do công của Nguyễn Văn Tới và Trần Thị Bích Hằng ở nội dung đôi nam nữ.

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (áo đỏ) giành HCV nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn. Ảnh: ĐVCC

Các kỳ thủ Nguyễn Văn Tới và Trần Thị Bích Hằng giành HCB ở nội dung đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, các kỳ thủ Gia Lai đã giành 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Như vậy, khép lại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 22-7 tại tỉnh Thái Nguyên, quy tụ gần 180 vận động viên (VĐV) của 15 đoàn trên cả nước. Đoàn Gia Lai tham dự giải với 1 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Giải tổ chức 4 thể loại gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, với nhiều nội dung như: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đồng đội hỗn hợp nam - nữ, đồng đội nam truyền thống, đồng đội nữ truyền thống, đôi nam truyền thống, đồng đội hỗn hợp nam - nữ truyền thống, cá nhân nam, cá nhân nữ, cá nhân nam truyền thống và cá nhân nữ truyền thống.