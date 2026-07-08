Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R.H

Mới đây, cả hai cùng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Trở về sau thời gian thi đấu môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026, Kiệt và Tín nhanh chóng quay lại nhịp tập luyện quen thuộc tại Câu lạc bộ (CLB) Karate xã Ia Pa. Với 2 anh em, tấm huy chương vàng không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, hướng tới những giải đấu cao hơn.

Khi học lớp 3, thấy nhiều thanh thiếu niên ở địa phương tham gia tập luyện Karate, Kiệt đã tìm hiểu và xin phép bố mẹ cho theo học. Được bố mẹ ủng hộ nên hai anh em rất háo hức đến CLB tập luyện. "Ban đầu chỉ mong rèn luyện sức khỏe, nhưng càng học chúng em càng yêu thích Karate và quyết tâm gắn bó với môn võ này" - Kiệt chia sẻ.

Cùng với việc chăm chỉ tập luyện tại CLB, hai anh em còn dành thời gian tự tập thêm ở nhà để nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và sửa cho nhau từng động tác. Sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên cùng tinh thần luôn đồng hành, động viên nhau đã giúp cả hai tiến bộ nhanh, từng bước khẳng định bản lĩnh, gặt hái nhiều thành tích. Năm 2022, Kiệt giành 2 huy chương đồng nội dung đối kháng tại Giải Vô địch trẻ Karate tỉnh Gia Lai và môn Karate Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó, Tín đoạt 3 huy chương vàng tại Giải Vô địch Karate tỉnh Gia Lai các năm 2022 và 2024 và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2023 đều ở nội dung đối kháng hạng cân 45kg. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - 2024, Tín giành huy chương bạc nội dung đối kháng (kumite) cá nhân nam hạng cân 45 kg. Những thành tích ấy trở thành động lực để hai anh em tiếp tục nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới.

Mới đây, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026, Kiệt thi đấu hạng cân 60 kg, còn Tín tranh tài ở hạng cân 50 kg. Thi đấu với tâm lý tự tin, bản lĩnh và phát huy tốt sở trường, cả hai lần lượt vượt qua các đối thủ để cùng giành huy chương vàng nội dung đối kháng. Chưa hết, Kiệt và Tín còn phối hợp ăn ý để mang về huy chương bạc nội dung quyền đồng đội nam tại đại hội này.

Vận động viên Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa phải) và Trần Võ Trí Tín (bìa trái) thi đấu nội dung quyền đồng đội nam môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: R.H

Chia sẻ về chiến thắng của mình, Tín cho biết: Các đối thủ tham dự giải đều rất mạnh. Ngay từ vòng loại, em đã tính toán chiến thuật hợp lý để giữ thể lực. Ở trận chung kết, em thi đấu quyết tâm, hạn chế tối đa các lỗi kỹ thuật và tận dụng tốt cơ hội ghi điểm để giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ, qua đó đoạt huy chương vàng.

“Lần đầu tiên hai anh em cùng tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai và đều giành huy chương vàng nên em rất vui. Khi biết tin, người thân và bà con trong xóm đều đến chúc mừng. Em sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và mong một ngày có thể trở thành huấn luyện viên, truyền dạy cho các em nhỏ, góp phần phát triển phong trào Karate tại địa phương” - Kiệt bộc bạch.

Huy chương vàng cá nhân cùng huy chương bạc nội dung quyền đồng đội nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm bền bỉ khổ luyện của hai anh em, đồng thời góp phần mang thành tích về cho địa phương.

Đánh giá về hai học trò, anh Ksor Hồ Thiên Bảo - Huấn luyện viên CLB Karate xã Ia Pa - cho biết: Kiệt và Tín đều chăm chỉ, nghiêm túc trong tập luyện, có ý thức kỷ luật và tinh thần cầu tiến. Hai em thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các võ sinh nhỏ tuổi tập luyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong CLB.