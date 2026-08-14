Đội nữ U20 Gia Lai giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 13-8, sau những phút thi đấu quyết liệt ở trận chung kết, đội U20 nữ Gia Lai đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026.

Ở cùng nội dung, đội TP. Hồ Chí Minh giành huy chương bạc, Tuyên Quang và Hà Nội cùng giành huy chương đồng.

Ở nội dung nam, TP. Hồ Chí Minh 1 giành huy chương vàng, Lào Cai giành huy chương bạc, TP. Hồ Chí Minh 2 giành huy chương đồng.

Đội nữ Gia Lai giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026. Ảnh: VHF

Trước đó, đội U18 nữ Gia Lai cũng xuất sắc giành huy chương bạc tại giải. Như vậy, khép lại giải đấu, các đội bóng ném trẻ nữ Gia Lai giành huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Kết quả này cho thấy sự ổn định của các đội trẻ Gia Lai tại sân chơi quốc gia, đồng thời tạo thêm động lực để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, hướng đến những giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 13-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (phường LangBiang, tỉnh Lâm Đồng).

Giải quy tụ các đơn vị có phong trào bóng ném mạnh trong cả nước tham gia gồm: Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang; tranh tài ở 4 nội dung: U18 nam, U18 nữ, U20 nam và U20 nữ.

Giải nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên trẻ, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo và xây dựng lực lượng kế cận cho bóng ném bãi biển Việt Nam.