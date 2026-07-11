Gia Lai giành 4 huy chương ở Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia

Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-7 đến 12-7 tại TP. Đồng Nai; quy tụ 450 VĐV đến từ 31 đoàn là các tỉnh, thành, ngành có phong trào Muay mạnh trên cả nước.
Tại giải này, đoàn Gia Lai tham gia với 24 VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Các VĐV Gia Lai đã tranh tài ở 3 lứa tuổi: 12-13, 14-16 và 17-23. Qua đó, giành được 4 huy chương, gồm: 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Võ sĩ xuất sắc giành huy chương vàng là Nguyễn Mai Khánh Ngân ở hạng cân 54 kg nữ lứa tuổi 12-13.
3 VĐV giành huy chương đồng gồm: Lê Văn Thành Danh ở hạng cân 48 kg nam, Nguyễn Đình Bảo Khang ở hạng cân 67 kg nam lứa tuổi 14-16 và Nguyễn Thành Trung ở hạng cân 67 kg nam lứa tuổi 17-23.
Ngoài ra, đoàn Gia Lai còn giành giải ba toàn đoàn ở lứa tuổi 12-13.