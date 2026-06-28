Bế mạc Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Tối 27-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), những trận tranh tài hấp dẫn cuối cùng đã khép lại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27-6 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Màn so găng quyết liệt tại chung kết Đại hội TDTT môn boxing tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Chương trình Đại hội TDTT môn boxing có 86 vận động viên (VĐV) đến từ 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV từ 17-40 tuổi tranh tài ở 18 hạng cân. Trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân (45-75 kg); nữ thi đấu 8 hạng cân gồm (42-67 kg).



Ban Tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: H.V

Kết quả, phường Quy Nhơn giành hạng nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ); xã Tuy Phước đứng vị trí thứ 2 với 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ; xã Tuy Phước Tây xếp hạng ba với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Trong khi đó, Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 109 võ sĩ đến từ 27 võ đường, CLB tham gia. Giải đấu tổ chức tranh tài ở 2 nhóm tuổi gồm: 12-14 và 15-16 tuổi, với 20 hạng cân.

Trong đó, nhóm tuổi 12-14 thi đấu 7 hạng cân nam (từ trên 40 kg đến 63 kg) và 4 hạng cân nữ (từ trên 40 kg đến 52 kg); nhóm tuổi 15-16 thi đấu 5 hạng cân nam (từ trên 44 kg đến 60 kg) và 4 hạng cân nữ (từ trên 44 kg đến 54 kg).

Ban Tổ chức trao cúp cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở nội dung toàn đoàn tại Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Kết quả, võ đường Năm Phương giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ; võ đường Đỗ Trường Cửu đứng nhì với 4 HCV và 3 HCĐ; CLB Quy Nhơn Kickfit đứng vị trí thứ ba với 3 HCV và 2 HCĐ.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, CLB và võ đường trên địa bàn tỉnh được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào; qua đó, làm cơ sở tuyển chọn, xây dựng lực lượng boxing tỉnh nhà có chuyên môn cao, tham gia thi đấu trong thời gian tới.