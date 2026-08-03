Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Cơ hội kiểm chứng lực lượng trẻ

Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 là dịp để các kỳ thủ các địa phương thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời rà soát lực lượng cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới.

Thông qua giải đấu, Ban huấn luyện sẽ đánh giá những hạn chế của từng VĐV để tiếp tục điều chỉnh, bồi dưỡng, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho các giải đấu sắp tới. Ảnh: H.V

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chú trọng đầu tư cho đào tạo trẻ, Gia Lai cũng đang cho thấy hướng đi hiệu quả trong xây dựng lực lượng kế cận. Điều đáng chú ý, thành tích của đoàn không phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật mà được tạo nên từ lực lượng đông đảo ở nhiều nhóm tuổi.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy công tác đào tạo trẻ đang phát huy hiệu quả, khi nhiều kỳ thủ từng bước trưởng thành, sẵn sàng tiếp nối thế hệ đàn anh, đàn chị.

Được tổ chức trên sân nhà, nhiều CLB cờ tướng trên địa bàn tỉnh như CLB T-Chess, CLB An Nhơn, CLB Bình Định và CLB Cờ vua - Cờ tướng Quy Nhơn... có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát với những kỳ thủ trình độ cao đến từ nhiều địa phương. Ảnh: H.V

Góp mặt tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 với 44 kỳ thủ, đoàn Gia Lai giành 22 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Lợi thế sân nhà giúp nhiều CLB, đơn vị phong trào trong tỉnh có điều kiện tham gia tranh tài, đồng thời tạo tâm lý thuận lợi để các kỳ thủ Gia Lai phát huy tốt năng lực chuyên môn.

HLV đội tuyển cờ tướng Gia Lai Trần Quang Nhật cho biết: “Cùng với sự đồng hành và ủng hộ của phụ huynh, các VĐV Gia Lai có thêm điểm tựa để bước vào giải với tinh thần rất phấn khởi nên đạt được thành tích tốt.

Đây cũng là cơ hội để các em cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng sắp tới, trong đó gần nhất là Giải vô địch cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra cuối tháng 8 tại An Giang”.

Nỗ lực xây dựng lực lượng kế cận

Trước đó, tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026, đoàn Gia Lai với 29 kỳ thủ đã giành 73 huy chương, trong đó có 11 HCV. Ở góc độ chuyên môn, những thành tích này phản ánh hiệu quả của định hướng phát triển phong trào mà ngành thể thao Gia Lai theo đuổi trong thời gian qua.

Thay vì chỉ tập trung vào đội tuyển thành tích cao, địa phương còn chú trọng xây dựng hệ thống câu lạc bộ, mở rộng phong trào trong trường học, qua đó phát hiện và tuyển chọn tài năng, bồi dưỡng từ sớm.

Đây cũng là định hướng được Liên đoàn Cờ tỉnh nhấn mạnh để hợp lực phát triển phong trào cờ sau khi Gia Lai và Bình Định hợp nhất. Việc kết nối nguồn lực không chỉ tạo điều kiện để các kỳ thủ được cọ xát nhiều hơn mà còn góp phần hình thành lực lượng kế cận có chiều sâu.

Nguyễn Phương Nghi (áo cam) là một trong những kỳ thủ trẻ triển vọng của Gia Lai, có sự tiến bộ rõ rệt qua quá trình tập luyện và thi đấu. Ảnh: H.V

Thực tế, lực lượng đội tuyển cờ tướng Gia Lai những năm gần đây thêm vững mạnh khi nhiều gương mặt trẻ như Trần Thị Bích Hằng, Vương Tiểu Nhi, Trương Ái Tuyết Nhi, Nguyễn Phương Nghi... dần khẳng định được mình. Qua đó, san sẻ “gánh nặng” với “cánh chim đầu đàn” Hồ Thị Thanh Hồng, tạo nên sự chuyển giao lực lượng tích cực cho đội tuyển.

Dù vậy, cờ tướng Gia Lai vẫn còn không ít thách thức nếu đặt cạnh những trung tâm mạnh như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Bắc Ninh. Đây là những địa phương sở hữu hệ thống câu lạc bộ phát triển, có nhiều giải đấu quanh năm và lực lượng VĐV đông đảo.

Kỳ thủ Trương Gia Hân (U14, áo đỏ) tiếp tục cho thấy sự ổn định khi thường xuyên góp mặt trong nhóm VĐV đạt thành tích cao ở các giải trẻ khu vực và quốc gia. Ảnh: H.V

HLV Trần Quang Nhật chia sẻ: “Thời gian qua, cờ tướng trẻ Gia Lai liên tục gặt hái thành tích khả quan tại các giải vô địch trẻ quốc gia và khu vực. Trong đó có sự đóng góp nổi bật của những kỳ thủ như Nguyễn Lê An Khương, Huỳnh Châu Bảo Lâm, Trần Nhật Minh, Trương Gia Hân và Trần Tuệ Mẫn… Đây đều là những nhân tố triển vọng, được kỳ vọng sẽ tiếp nối thế hệ VĐV đi trước.

Thời gian tới, Ban Huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo điều kiện để các em được thi đấu, cọ xát thường xuyên, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần tạo chiều sâu cho lực lượng kế cận”.