Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

Cụ thể, 3 HCV do công của các VĐV: Hồ Thị Thanh Hồng và Trần Thị Bích Hằng (nội dung đôi nữ cờ nhanh); Hồ Thị Thanh Hồng (nội dung cá nhân nữ cờ siêu chớp); Bùi Thanh Tùng và Trần Thị Như Ý (đôi nam nữ cờ siêu chớp).
Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026 khởi tranh từ ngày 13-7, diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, quy tụ gần 180 vận động viên (VĐV) của 15 đoàn trên cả nước. Đoàn Gia Lai tham dự giải với 1 huấn luyện viên và 8 VĐV.
Các VĐV tiếp tục tranh tài ở nội dung cuối cùng là cờ tiêu chuẩn đến ngày 22-7.