Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

(GLO)- Hoàn thành các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026; đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Cụ thể, 3 HCV do công của các VĐV: Hồ Thị Thanh Hồng và Trần Thị Bích Hằng (nội dung đôi nữ cờ nhanh); Hồ Thị Thanh Hồng (nội dung cá nhân nữ cờ siêu chớp); Bùi Thanh Tùng và Trần Thị Như Ý (đôi nam nữ cờ siêu chớp).

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng và Trần Thị Bích Hằng nhận HCV nội dung đôi nữ cờ nhanh. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026 khởi tranh từ ngày 13-7, diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, quy tụ gần 180 vận động viên (VĐV) của 15 đoàn trên cả nước. Đoàn Gia Lai tham dự giải với 1 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Các VĐV tiếp tục tranh tài ở nội dung cuối cùng là cờ tiêu chuẩn đến ngày 22-7.