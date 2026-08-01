Gia Lai xếp thứ 9 toàn đoàn tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2026

(GLO)- Khép lại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2026 - CJ, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành 17 huy chương, xếp thứ 9 toàn đoàn.

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Đoàn Taekwondo Gia Lai tham dự giải với 57 VĐV, gồm 26 nam và 31 nữ.

VĐV Đỗ Nguyễn Hoàng Minh giành huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam dưới 12 tuổi. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải đấu, các võ sĩ trẻ của tỉnh đã giành tổng cộng 17 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, xếp thứ 9/34 trên bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Bùi Bình Minh giành huy chương vàng hạng cân 48 kg, nhóm tuổi 15-17. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, 3 HCV của đoàn Gia Lai do công của các VĐV: Bùi Bình Minh (hạng cân 48 kg, nhóm tuổi 15-17), Lê Phan Tuấn Kiệt (hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 15-17) và Đỗ Nguyễn Hoàng Minh (nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam dưới 12 tuổi).

VĐV Lê Phan Tuấn Kiệt giành huy chương vàng hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 15-17. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 27-7, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.

Năm nay, giải quy tụ khoảng 1.000 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và hạng cân.

Giải nhằm mục đích tạo sân chơi để các VĐV trẻ thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đây cũng cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Taekwondo Việt Nam.