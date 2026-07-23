Hơn 430 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc

(GLO)- Tối 22-7, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026.

Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc quy tụ hơn 430 vận động viên (VĐV) của 25 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Các VĐV tham gia tranh tài nội dung đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp, chia thành 3 lứa tuổi gồm 13-14, 15-16 và 17-18 với tổng cộng 60 hạng cân (32 hạng cân nam, 28 hạng cân nữ).

Ở lứa tuổi 13-14, nam thi đấu 9 hạng cân (từ dưới 42kg đến dưới 60kg), nữ thi đấu 9 hạng cân (từ dưới 40kg đến dưới 57kg). Lứa tuổi 15-16 có 14 hạng cân nam (từ dưới 42kg đến dưới 81kg) và 11 hạng cân nữ (từ dưới 40kg đến dưới 63kg). Lứa tuổi 17-18 có 9 hạng cân nam (từ dưới 46kg đến dưới 81kg) và 8 hạng cân nữ (từ dưới 45kg đến 69 kg).

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận đấu ở lứa tuổi 13-14 và 17-18 với nhiều hạng cân của cả nam và nữ.

Các VĐV đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều màn so tài hấp dẫn, kịch tính. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc vào ngày 29-7.