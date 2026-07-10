Gia Lai đăng cai Giải Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-7-2026 tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam).

Giải dự kiến quy tụ khoảng 30-40 tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trong cả nước với hơn 500 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên, cán bộ tham dự.

Giải Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-7-2026 tại Gia Lai. Ảnh minh họa: Quang Nhật

Nội dung thi đấu tại giải gồm: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ dành cho các nhóm tuổi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 20.

Riêng các VĐV nam, nữ đã đạt đẳng cấp: cấp 1, kiện tướng quốc gia hoặc huy chương cá nhân tại các giải vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia không tham dự thi đấu ở các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15.

Tùy theo số lượng VĐV ở mỗi nhóm tuổi và nội dung thi đấu để áp dụng thể thức và số ván khác nhau.

Cụ thể, thi đấu vòng tròn 1 lượt nếu có không quá 10 VĐV; nhóm tuổi nào có 11 VĐV tham dự trở lên thì thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 hoặc 9 ván tùy theo số lượng. Luật thi đấu được áp dụng theo Luật Cờ tướng hiện hành của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và quy định tại Điều lệ giải.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc đăng cai tổ chức giải nhằm góp phần phát triển phong trào cờ tướng, tạo môi trường thi đấu, giao lưu và cọ xát chuyên môn cho các VĐV trẻ; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao của tỉnh, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh Gia Lai gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.