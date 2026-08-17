Giải bóng bàn Cúp PJICO Gia Lai 2026: CLB C3KT Kon Tum vô địch toàn đoàn

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 16-8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng) đã diễn ra lễ bế mạc Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO Gia Lai lần thứ II năm 2026.

Giải do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức, thu hút hơn 120 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ (CLB) thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Các tay vợt trẻ đã cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, chất lượng chuyên môn cao.

ông Hà Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức giải trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: M.V

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 18 bộ huy chương cho các vận động viên và tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, CLB C3KT Kon Tum thi đấu nổi bật, giành 7 Huy chương vàng, qua đó đoạt giải nhất toàn đoàn.

Theo ông Hà Quang Tuấn-Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức giải, với sự tham gia của đông đảo vận động viên trẻ đến từ 14 CLB, giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè mà còn là dịp để các tay vợt giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và phát triển niềm đam mê với môn bóng bàn.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên trẻ có năng khiếu, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh và khu vực ngày càng phát triển.