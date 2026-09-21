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Lan tỏa phong trào Vovinam nơi vùng khó

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(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Vovinam Bờ Ngoong (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) nhiều năm qua trở thành điểm sinh hoạt, tập luyện võ thuật quen thuộc của thanh thiếu niên địa phương.

Là chủ nhiệm CLB, Huấn luyện viên Trương Quốc Tịnh (SN 1992) đã có hành trình dài gắn bó với võ thuật. Cách đây 18 năm, anh Tịnh bắt đầu học võ cổ truyền tại một CLB trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ).

Nhờ năng khiếu và niềm đam mê, anh nhanh chóng tiến bộ, được tham gia một số giải đấu. Tuy nhiên, sau khi người thầy nghỉ dạy, việc tập luyện của anh tạm gián đoạn.

Sau đó, anh Tịnh có cơ duyên gặp võ sư Nguyễn Như Phồn - Chủ nhiệm CLB Vovinam Chư Sê (xã Chư Sê), rồi chuyển sang học Vovinam. Năm 2014, khi võ sư Nguyễn Như Phồn mở lớp Vovinam tại xã Bờ Ngoong, anh Tịnh trực tiếp hỗ trợ thầy.

Khi ấy, anh sống tại Chư Sê, làm nghề mộc. Hằng ngày, sau khi làm việc, anh lại cùng thầy vượt hàng chục cây số đến Bờ Ngoong dạy võ.

“Đến năm 2016, tôi được võ sư Nguyễn Như Phồn chính thức giao quản lý việc tập luyện Vovinam tại xã Bờ Ngoong. Để thuận lợi cho việc dạy võ, tôi thuê trọ tại địa phương, đồng thời tiếp tục làm nghề mộc để ổn định cuộc sống” - anh Tịnh chia sẻ.

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Huấn luyện viên Trương Quốc Tịnh hướng dẫn các võ sinh tập luyện. Ảnh: R.H

Hiện CLB Vovinam Bờ Ngoong duy trì 2 điểm tập tại thôn Đồng Tâm và làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) với hơn 70 võ sinh. Anh Tịnh giảm học phí đối với những gia đình có 2 thành viên cùng tham gia luyện tập; riêng các võ sinh có hoàn cảnh khó khăn được miễn học phí.

Thời gian gần đây, anh còn tạo điều kiện để những võ sinh có năng khiếu tiếp cận với môn Kickboxing, Kun Khmer và võ cổ truyền. Theo anh, các môn võ này có nhiều điểm tương đồng, giúp võ sinh thuận lợi hơn khi tập luyện. Anh cũng chủ động tham gia các lớp tập huấn, trau dồi chuyên môn để bổ sung kiến thức và truyền đạt lại cho các em.

Việc duy trì tập luyện bài bản giúp CLB từng bước khẳng định vị thế qua các giải đấu. Tại Giải vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2026 tổ chức trong tháng 8 tại Gia Lai, CLB đóng góp 7 vận động viên cho đoàn Gia Lai thi đấu các nội dung đối kháng nam, nữ ở lứa tuổi 12-15 và 19-35.

Kết quả, các vận động viên của CLB giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đáng chú ý, đây là CLB phong trào duy nhất của Gia Lai thi đấu đoạt huy chương vàng tại giải, đồng thời các vận động viên tham dự giải đều tự túc kinh phí.

Trước đó, tại Giải vô địch Kun Khmer trẻ Quốc gia năm 2026 tổ chức tại Gia Lai trong tháng 8, vận động viên của CLB giành 1 huy chương vàng nội dung đối kháng nam hạng 40 kg lứa tuổi 14-16. Bên cạnh đó, đến nay, CLB đã đóng góp 3 vận động viên cho đội tuyển Kickboxing tỉnh.

Không chỉ tạo môi trường rèn luyện võ thuật, CLB còn giúp các võ sinh rèn luyện đạo đức, trưởng thành và gắn bó với tập thể. Anh Nguyễn Trường Sơn (SN 2002, làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong) tập luyện tại CLB từ những ngày đầu thành lập, hiện là trợ giảng, hỗ trợ hướng dẫn các võ sinh.

“Tôi đang nỗ lực tiếp tục rèn luyện tại CLB, nâng cao chuyên môn để sau này có thể mở lớp dạy riêng, góp phần lan tỏa phong trào Vovinam tại địa phương” - anh Sơn chia sẻ.

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