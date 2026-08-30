Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (CLB Cờ tướng Gia Lai) vừa giành chức vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng năm 2026.

Giải diễn ra ngày 29-8 tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), thu hút 70 kỳ thủ đến từ các câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tham gia tranh tài.

ky-thu-nguyen-ngoc-cuong-vo-dich-giai-co-tuong-clb-dong-phuong-kon-tum-mo-rong.jpg
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (thứ 4 từ phải sang) nhận cúp vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng năm 2026. Ảnh: NVCC

Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 8 ván, áp dụng Luật Cờ tướng Việt Nam năm 2021, với thời gian 15 phút/ván.

Kết thúc giải, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (CLB Cờ tướng Gia Lai) giành giải nhất; Ngô Nam (CLB Cờ tướng Gia Lai) đoạt giải nhì; Trần Văn Thức (CLB Cờ tướng Kon Tum) giành giải ba; Trần Hoàng Hóa (CLB Cờ tướng Gia Lai) và Châu Văn Khoa (CLB Cờ tướng Đăk Tô) nhận giải khuyến khích.

Giải đấu là dịp để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào cờ tướng và thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

Thể thao

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Dạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thương

Dạy võ và trao truyền yêu thương

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

null