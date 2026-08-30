Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng

(GLO)- Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (CLB Cờ tướng Gia Lai) vừa giành chức vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng năm 2026.

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Giải diễn ra ngày 29-8 tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), thu hút 70 kỳ thủ đến từ các câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tham gia tranh tài.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (thứ 4 từ phải sang) nhận cúp vô địch Giải cờ tướng CLB Đông Phương Kon Tum mở rộng năm 2026. Ảnh: NVCC

Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 8 ván, áp dụng Luật Cờ tướng Việt Nam năm 2021, với thời gian 15 phút/ván.

Kết thúc giải, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (CLB Cờ tướng Gia Lai) giành giải nhất; Ngô Nam (CLB Cờ tướng Gia Lai) đoạt giải nhì; Trần Văn Thức (CLB Cờ tướng Kon Tum) giành giải ba; Trần Hoàng Hóa (CLB Cờ tướng Gia Lai) và Châu Văn Khoa (CLB Cờ tướng Đăk Tô) nhận giải khuyến khích.

Giải đấu là dịp để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào cờ tướng và thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này.