Sức hút của một sân chơi cờ vua phong trào

(GLO)- Thời gian qua, phong trào cờ vua tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động nhờ những người tâm huyết, bền bỉ gầy dựng sân chơi. Giải cờ vua chào mừng năm học mới mở rộng năm 2026 vừa kết thúc là một minh chứng.

Giải cờ vua chào mừng năm học mới mở rộng năm 2026 do Câu lạc bộ (CLB) TChess phối hợp CLB Chess Grandmasters tổ chức, diễn ra vào ngày 30-8 tại phường Quy Nhơn Nam.

So với những lần tổ chức trước, quy mô giải lần này được mở rộng đáng kể. Hơn 370 vận động viên (VĐV) đến từ 15 đơn vị trong tỉnh đã cùng nhau tranh tài ở các nhóm tuổi: U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, nhóm mở rộng và nhóm phụ huynh. Ở mỗi nhóm, các VĐV tranh tài các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Công tác điều hành được triển khai nhịp nhàng, bảo đảm các nội dung diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Ảnh: ĐVCC

1 ngày thi đấu với hàng trăm kỳ thủ, nhiều nhóm tuổi và nội dung khác nhau đặt ra không ít yêu cầu đối với công tác tổ chức. Tuy nhiên, tại khu vực thi đấu, nhịp vận hành diễn ra khá trôi chảy.

Trước mỗi ván đấu, các kỳ thủ được nhắc nhở về tác phong thi đấu, phổ biến những quy định cần lưu ý và hướng dẫn cách xử lý khi có tình huống phát sinh trên bàn cờ.

Ở những bàn cờ dành cho các kỳ thủ nhỏ tuổi, không khí thi đấu ghi nhận nhiều sắc thái. Với những em mới làm quen cùng bộ môn này, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi. Việc ngồi trước bàn cờ, tuân thủ thời gian thi đấu và tự mình tính toán từng nước đi cũng là trải nghiệm đáng nhớ.

Em Đặng Nguyễn An Phú (6 tuổi, CLB TChess) cho biết: “Em mới học cờ vua nên khá hồi hộp khi thi đấu. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để sau này có thể chơi cờ giỏi như các anh chị”.

Ở nhóm tuổi lớn hơn, sự bình tĩnh và khả năng tự đánh giá ván đấu của các em bắt đầu được thể hiện rõ hơn. Vượt quãng đường khá xa để tham gia giải, em Trần Đoàn Thế Đông (11 tuổi, ở phường Tam Quan, thuộc CLB cờ vua Hoài Nhơn) chia sẻ: “Em rất đam mê cờ vua nên mỗi lần được chơi là em thấy rất vui. Em thích nhất là được thi đấu với những bạn khác để biết mình chưa tốt ở đâu, sau mỗi ván lại rút kinh nghiệm để lần sau chơi tốt hơn”.

Có thời gian tham gia nhiều giải phong trào, Đông không còn quá bỡ ngỡ trước áp lực thi đấu. Mặt khác, được gia đình động viên và ủng hộ, qua giải đấu này, em lại tích lũy thêm kinh nghiệm cọ xát và học hỏi kỹ năng thi đấu.

Không khí thi đấu ở nhóm phụ huynh cũng không kém phần nghiêm túc, căng thẳng hơn cả các kỳ thủ nhí. Ảnh: H.V

Điểm đáng ghi nhận của giải năm nay còn nằm ở việc mở rộng sân chơi đến nhóm phụ huynh. Cùng ngồi trước 64 ô cờ, cha mẹ có thêm một cách để hiểu hơn niềm say mê mà con mình đang theo đuổi. Sự tham gia ấy không chỉ tạo thêm gắn kết trong gia đình mà còn cho thấy nền tảng xã hội của phong trào cờ vua ngày càng rộng hơn.

Đưa 7 học trò đến tham dự giải, HLV Võ Trần Yên Phương - Chủ nhiệm CLB Bình Định (phường Bình Định) đánh giá cao cơ hội cọ xát mà sân chơi phong trào này mang lại.

Theo anh Phương, với những kỳ thủ trẻ, việc được thi đấu thường xuyên giúp các em làm quen với áp lực, tích lũy kinh nghiệm và nhận ra những điểm còn hạn chế để khắc phục. Đây cũng là cách giúp các em duy trì niềm yêu thích, từng bước nâng cao trình độ và có thêm động lực gắn bó với bộ môn cờ vua.

“Để tổ chức một sân chơi có quy mô hàng trăm VĐV không phải chuyện đơn giản. Bên cạnh chuyên môn, nhân lực, địa điểm và công tác điều hành, kinh phí cũng luôn là bài toán không nhỏ.

Bản thân tôi rất mong các em có thêm nhiều sân chơi để được thi đấu, cọ xát và trưởng thành; qua đó, phong trào cờ vua có thêm điều kiện lan tỏa và phát triển” - anh Phương chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, giá trị của các giải đấu phong trào còn được thể hiện ở khả năng tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. Qua quá trình tập luyện ban đầu tại các CLB và sân chơi ở cơ sở, nhiều VĐV trẻ từng bước bộc lộ tố chất, được phát hiện và lựa chọn để bổ sung lực lượng cho đội năng khiếu cờ vua tỉnh nhà.

Sức hút của giải đấu khiến một số kỳ thủ nhí dù không khỏe vẫn cố gắng có mặt để không bỏ lỡ cơ hội thi đấu. Ảnh: H.V

Theo chị Nguyễn Thị Thúy Triên - Chủ nhiệm CLB TChess, ngoài sự đồng hành của phụ huynh, giải còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Điều đó đã góp phần giúp giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện để các kỳ thủ có thêm sân chơi để học hỏi và trưởng thành.

“Với các kỳ thủ nhỏ tuổi, mỗi ván đấu đều là 1 lần thử sức. Các em có thể thắng hoặc thua nhưng quan trọng là sau đó, các em biết mình còn thiếu gì để tiếp tục hoàn thiện, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Qua những giải như thế này, CLB cũng có điều kiện đánh giá quá trình tập luyện, phát hiện những em có tố chất để tiếp tục bồi dưỡng, hướng đến các giải đấu lớn hơn” - chị Triên chia sẻ.