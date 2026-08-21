Phường Diên Hồng tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2026

Phường Diên Hồng tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp năm 2026. Ảnh: Đỗ Hằng

Giải được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-8 tại Nhà thi đấu đa năng, trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng, với sự tham gia của các đội thi đến từ các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền phường.

Giải bóng chuyền hơi nam, nữ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng. Ảnh: Đỗ Hằng

Giải bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp phường Diên Hồng năm 2026 là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường giao lưu, đoàn kết và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức phường. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức phường.