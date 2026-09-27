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Sôi động Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim - 2026”

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 27-9, tại khu vực vùng biển Quy Nhơn Nam (từ Công viên Thiếu nhi mở rộng đến Biểu tượng Quy Nhơn - Đô thị Du lịch sạch ASEAN), UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim - 2026”.

Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim - 2026” thu hút 236 vận động viên (VĐV) tham gia với 2 cự ly: 1 km và 2 km. Trong đó, cự ly 1 km có 148 VĐV, cự ly 2 km có 88 VĐV tranh tài.

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Từ sáng sớm, các VĐV đã có mặt tại khu vực thi đấu, sẵn sàng cho cuộc tranh tài. Ảnh: Nguyễn Dũng
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Các vận động viên cự ly 2 km xuất phát. Ảnh: Nguyễn Dũng
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Các vận động viên cự ly 1 km xuất phát. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với các VĐV, đường bơi không đơn thuần là cuộc đua về đích. Đó còn là cơ hội vượt qua giới hạn của chính mình, tận hưởng không gian biển và gặp gỡ những người cùng chung niềm yêu thích.

Chính sự cởi mở ấy tạo nên màu sắc riêng cho một giải thể thao mang tính cộng đồng.

Bên cạnh tinh thần thi đấu, công tác bảo đảm an toàn được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng. Các lực lượng phục vụ phối hợp theo từng khu vực, kiểm soát đường bơi, hỗ trợ VĐV và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

VĐV được yêu cầu tuân thủ điều lệ, thi đấu trung thực, an toàn, đồng thời hỗ trợ nhau trong suốt hành trình trên biển.

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Quy Nhơn Nam Swim - 2026 mang đến một hành trình trải nghiệm thú vị, đồng thời là thử thách dành cho những người yêu thích bơi biển. Ảnh: Nguyễn Dũng

Kết quả, ở cự ly 2 km, Hoàng Dũng đoạt giải nhất nội dung nam và Trần Cẩm Hoàng giành giải nhất nội dung nữ. Ở cự ly 1 km, Huỳnh Quang Nhật về nhất nội dung nam, Võ Thị Lý giành giải nhất nội dung nữ.

Giải bơi cộng đồng “Quy Nhơn Nam Swim - 2026” góp phần mang đến lựa chọn trải nghiệm cho người dân, du khách yêu thích thể thao biển.

Qua một đường bơi, cuộc gặp gỡ và những phút giây cùng hòa mình với biển, phường Quy Nhơn Nam hướng đến việc duy trì một sân chơi thể thao cộng đồng, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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