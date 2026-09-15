Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I:

Xã Phù Mỹ Bắc và Tây Sơn giành chức vô địch môn bóng chuyền nam, nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-9, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), các trận cuối cùng môn bóng chuyền nam, nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 đã diễn ra.

Ở trận chung kết nội dung nam, đội bóng xã Phù Mỹ Bắc lựa chọn lối chơi chủ động, tổ chức tấn công đa dạng; trong khi đó, xã Chư Sê cũng cho thấy khả năng phòng thủ và phản công hiệu quả.

2 đội liên tục bám đuổi điểm số và tạo nên thế trận giằng co. Sự hấp dẫn được duy trì đến set đấu thứ 3, đội xã Phù Mỹ Bắc tận dụng tốt những thời điểm quyết định để vượt lên giành chiến thắng.

Kết quả, đội xã Phù Mỹ Bắc giành chức vô địch; đội Chư Sê đoạt giải nhì; đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Bàu Cạn đồng hạng ba.

dai-hoi-tdtt-mon-bong-chuyen-nam-nu-tinh-gia-lai-10.jpg
Đội bóng xã Phù Mỹ Bắc giành chức vô địch bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Ở nội dung bóng chuyền nữ, xã Tây Sơn giành chức vô địch, phường Diên Hồng đoạt giải nhì và xã Vân Canh giành giải ba.

Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 1 đến 15-9 tại các phường Pleiku, Quy Nhơn và An Nhơn Nam, với 7 môn gồm: bóng đá nam 11 người; bóng chuyền nam, nữ; võ cổ truyền; cờ vua; cờ tướng; điền kinh và bơi lội.

dai-hoi-tdtt-mon-bong-chuyen-nam-nu-tinh-gia-lai-11.jpg
Đội xã Tây Sơn giành chức vô địch bóng chuyền nữ tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Đại hội TDTT là dịp để các địa phương, đơn vị trong tỉnh giao lưu, thi đấu, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng; qua đó có cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện những nhân tố có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao thành tích trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Phóng sự

(GLO)- 121 tay vợt trẻ đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Pijico Gia Lai lần thứ II. Không chỉ tìm kiếm những tấm huy chương, các vận động viên còn có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành sau mỗi trận đấu.

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

null