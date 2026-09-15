Xã Phù Mỹ Bắc và Tây Sơn giành chức vô địch môn bóng chuyền nam, nữ

(GLO)- Chiều 14-9, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), các trận cuối cùng môn bóng chuyền nam, nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 đã diễn ra.

Ở trận chung kết nội dung nam, đội bóng xã Phù Mỹ Bắc lựa chọn lối chơi chủ động, tổ chức tấn công đa dạng; trong khi đó, xã Chư Sê cũng cho thấy khả năng phòng thủ và phản công hiệu quả.

2 đội liên tục bám đuổi điểm số và tạo nên thế trận giằng co. Sự hấp dẫn được duy trì đến set đấu thứ 3, đội xã Phù Mỹ Bắc tận dụng tốt những thời điểm quyết định để vượt lên giành chiến thắng.

Kết quả, đội xã Phù Mỹ Bắc giành chức vô địch; đội Chư Sê đoạt giải nhì; đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Bàu Cạn đồng hạng ba.

Đội bóng xã Phù Mỹ Bắc giành chức vô địch bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Ở nội dung bóng chuyền nữ, xã Tây Sơn giành chức vô địch, phường Diên Hồng đoạt giải nhì và xã Vân Canh giành giải ba.

Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 1 đến 15-9 tại các phường Pleiku, Quy Nhơn và An Nhơn Nam, với 7 môn gồm: bóng đá nam 11 người; bóng chuyền nam, nữ; võ cổ truyền; cờ vua; cờ tướng; điền kinh và bơi lội.

Đội xã Tây Sơn giành chức vô địch bóng chuyền nữ tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Đại hội TDTT là dịp để các địa phương, đơn vị trong tỉnh giao lưu, thi đấu, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng; qua đó có cơ sở đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện những nhân tố có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao thành tích trong thời gian tới.