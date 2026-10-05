Giải Pickleball Banker Gia Lai kết nối những tấm lòng vì học sinh khó khăn

(GLO)- Giải Pickleball Banker Gia Lai Open lần 2 quy tụ 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp tham gia. Thông qua giải đã vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Ko).

Sáng 4-10, tại sân Khánh Quỳnh (phường Diên Hồng), Giải Pickleball Banker Gia Lai Open lần 2 diễn ra với sự tham gia của 100 VĐV tranh tài ở 3 nội dung: đôi hỗn hợp 5.15, đôi hỗn hợp 4.65 và đôi nữ 4.1.

Giải thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên dành cho cán bộ, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp, trong đó hoạt động vận động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì qua các mùa giải. Từ năm 2025, giải chuyển từ bộ môn bóng đá sang pickleball nhằm tạo điều kiện để nhiều người tham gia hơn.

Trên sân, các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng giằng co. Dù mang tính giao lưu nhưng các VĐV vẫn thi đấu nghiêm túc, hết mình đã tạo nên những trận đấu có chất lượng chuyên môn tương đối đồng đều.

﻿Nội dung đôi nữ diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng giằng co. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham gia nội dung đôi nữ và đôi hỗn hợp 5.15, chị Huỳnh Mai Linh (phường Diên Hồng) cho biết, đây là lần đầu tiên chị góp mặt tại giải. Theo chị, mục tiêu thiện nguyện giúp không khí thi đấu trở nên thoải mái, không quá nặng về thành tích. “Tôi rất thích những giải đấu mang tính thiện nguyện và luôn ủng hộ, đồng hành với những chương trình như vậy” - chị Linh chia sẻ.

Chị Linh cũng bất ngờ trước chất lượng chuyên môn của giải. “Ban đầu, tôi nghĩ mọi người chủ yếu chơi để vui, vận động, nhưng khi thi đấu mới thấy có nhiều cặp chơi rất tốt. Có những trận tôi khá bất ngờ về trình độ của các VĐV. Nhiều anh chị cán bộ, công nhân viên ngân hàng không chỉ giỏi chuyên môn mà còn chơi thể thao rất tốt”- chị Linh nói.

Chị Huỳnh Mai Linh (bìa trái) đánh giá cao về trình độ chuyên môn của giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Nguyễn Vũ Tường Việt - Trưởng ban tổ chức giải cho biết, mục tiêu của giải là tạo một sân chơi để cán bộ, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp giao lưu, rèn luyện sức khỏe, đồng thời kết nối mọi người cùng tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng.

“Điều chúng tôi hướng đến là sau những giờ làm việc, mọi người có một sân chơi để gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn. Mỗi người đóng góp một phần nhỏ sẽ tạo thành nguồn lực để hỗ trợ thiết thực hơn cho các em học sinh” - ông Việt chia sẻ.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại Giải Pickleball Banker Gia Lai Open lần 2. Ảnh: BTC

Từ sự đóng góp, ủng hộ của các VĐV, doanh nghiệp và những người đồng hành, giải năm nay đã huy động được gần 25 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để chuẩn bị các phần quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Ko).

Không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu thích pickleball, giải đấu tiếp tục duy trì hoạt động kết nối cộng đồng qua từng mùa giải. Những đường bóng trên sân vì thế không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần kết nối sự sẻ chia đến với học sinh còn khó khăn.