Điền kinh Gia Lai hướng đến chinh phục thử thách mới

(GLO)- Quy tụ lực lượng vận động viên (VĐV) đông đảo cùng mức độ cạnh tranh gay gắt, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự báo sẽ diễn ra khốc liệt.

Trước những thử thách đặt ra, điền kinh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho mục tiêu giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng tại Đại hội.

Chủ động hoàn thiện chuyên môn

Lực lượng điền kinh Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 gồm các VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Trong đó, 16 VĐV tranh tài ở nội dung việt dã leo núi, 14 VĐV thi đấu các nội dung điền kinh trong sân.

Đáng chú ý, việt dã leo núi là nội dung được tổ chức trở lại sau 3 kỳ vắng bóng (2014, 2018 và 2022). Để chinh phục nội dung giàu thách thức này, các VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã tập luyện trên cung đường dốc tại khu vực Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam). Nhằm nâng cao độ khó, toàn đội đã thực hiện thêm các bài tập trên núi Vũng Chua.

Tập trung cao độ tập luyện cùng các đồng đội, VĐV Nguyễn Thị Kim Luyến (SN 2000) đặt quyết tâm: “Em và các đồng đội sẽ nỗ lực phát huy hết khả năng, hướng đến thành tích tốt nhất, góp sức mang huy chương về cho thể thao Gia Lai”.

Các VĐV đội tuyển điền kinh Gia Lai trong buổi tập luyện. Ảnh: K.V

Các VĐV điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Bên cạnh duy trì các buổi tập thường nhật, đội đều đặn tổ chức tập huấn tại đỉnh Pyâu (xã Lơ Pang) khoảng 3 lần/tháng, tạo điều kiện cho các VĐV rèn luyện và nâng cao kỹ thuật.

Theo đó, điền kinh Gia Lai đặt mục tiêu tranh chấp huy chương ở hai nội dung: 5,4 km nữ và 7,7 km nam việt dã leo núi. Ông Ngô Gia Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku kiêm HLV điền kinh - cho biết, đội đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, dành khoảng 6 tháng để chuyên môn hóa cho từng VĐV.

Trong đó, 2 “nhân tố” Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng sau thời gian tập trung ở đội tuyển quốc gia trở về lại đội tuyển tỉnh đều cho thấy sự tiến bộ, hứa hẹn sẽ bứt phá tại kỳ Đại hội lần này.

“Đây là kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên của đội tuyển điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku kể từ khi bộ môn được đầu tư lại vào năm 2020. Đến nay, các VĐV đã đạt độ chín về chuyên môn và hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng tại Đại hội” - HLV Ngô Gia Hùng nhấn mạnh.

Linh hoạt chiến thuật, vững vàng tâm thế

Theo lịch thi đấu vừa được thông qua, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tổ chức 52 nội dung gồm 44 nội dung cá nhân/đồng đội nam - nữ; 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4x100 m và 4x400 m nam - nữ) cùng 6 nội dung thi đấu ngoài đường (đi bộ 20 km, marathon, việt dã leo núi).

Trong đó, 2 nội dung marathon nam và nữ đã được tổ chức sớm vào tháng 3 (lồng ghép tại Giải vô địch Quốc gia cự ly dài - Báo Tiền Phong). VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho đoàn trong quá trình chuẩn bị cho các nội dung tiếp theo của Đại hội vào cuối tháng 11 tới.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Cụ thể, việt dã leo núi nam và nữ diễn ra từ ngày 20 đến 23-11 tại núi Bà Rá (tỉnh Đồng Nai). Các nội dung thi đấu trong sân được tổ chức từ ngày 27-11 đến 1-12 tại SVĐ Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Điểm đáng chú ý, đây là lần đầu tiên môn điền kinh tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc áp dụng quy định kiểm tra giới tính đối với VĐV đăng ký thi đấu các nội dung nữ.

Các VĐV phải xét nghiệm và nộp chứng nhận kiểm tra gen SRY cho Ban tổ chức ít nhất 48 giờ trước giờ khai mạc giải. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ không được chấp nhận đăng ký thi đấu.

Một khó khăn khác của điền kinh Gia Lai là một số VĐV phải thi đấu cả nội dung việt dã leo núi và điền kinh trong sân. Với đặc thù địa hình khác nhau, việc thi đấu ở cả hai nội dung có thể ảnh hưởng đến thành tích cá nhân của VĐV.

Vì vậy, ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng, phân bổ cường độ tập luyện và thời gian hồi phục, giúp các VĐV đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ông Huỳnh Minh Hiếu - HLV đội tuyển điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng các em có khởi đầu thuận lợi, đạt thành tích tốt ở nội dung việt dã leo núi để tạo đà tâm lý cho những nội dung tiếp theo.

Thể thao luôn có những điều khó đoán định. Khi có được tâm lý thoải mái và duy trì được nền tảng thể lực tốt, các VĐV hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích”.