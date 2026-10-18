Khai mạc giải bóng chuyền nam Khối thi đua số 10

(GLO)- Sáng 18-10, Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ia Grai (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) Khối trưởng khối thi số 10 đã khai mạc giải bóng chuyền nam công nhân viên- lao động năm 2026.

Tham dự có ông Trần Chí Kiên- Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; Tống Thới Mốc- Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung; lãnh đạo các Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai, Công ty Cà phê Ia Sao 2, Công ty Cà phê Đak Đoa; Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Blan; Công ty Cà phê 706; Công ty Cà phê Ia Sao 1; Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Prông và Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê cùng đông đảo vận động viên và cổ động viên các đội.

Các đại biểu tặng hoa và cờ cho các đội tham gia giải bóng chuyền nam Khối thi đua số 10. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong thời gian một ngày, các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp chọn 4 đội thắng vào vòng bán kết tiếp tục thi đấu để chọn ra 2 đội xuất sắc vào trận chung kết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai nhấn mạnh, giải bóng chuyền nam Khối thi đua số 10 là hoạt động không chỉ nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động của các Công ty trong khối.

Đây còn là dịp để các đơn vị tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm thắt chặt mối quan hệ gắn kết và hợp tác trong Khối, tạo động lực thúc đẩy lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo định hướng của Đảng và Nhà nước…