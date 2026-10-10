Gia Lai: Hơn 3.000 người tham gia hưởng ứng lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

(GLO)- Sáng 10-10, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Lễ phát động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, với điểm cầu chính tại Hà Nội, kết nối đến 34 tỉnh, thành phố.

Chương trình thực hiện theo Công điện số 6409/CĐ-BVHTTDL và Kế hoạch số 6408/KH-BVHTTDL ngày 2-10-2026 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, truyền tải thông điệp: “Sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia”.

Các lực lượng tham gia hưởng ứng Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Ảnh: H.V

Với thông điệp “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) vì một Việt Nam khỏe mạnh!”, chương trình kêu gọi mỗi người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và khả năng của bản thân, duy trì tập luyện thường xuyên để từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất trong đời sống hằng ngày.

Các đại biểu, nhân dân cùng tham gia chạy bộ đồng hành. Ảnh: H.V

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển TDTT phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Hoạt động góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày trong đời sống. Ảnh: H.V

Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản: Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện.

Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

Lễ phát động chuyển tải thông điệp sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia. Ảnh: H.V

Tại Gia Lai, ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia chạy bộ đồng hành với cự ly 3 km trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Thông qua hoạt động này, tỉnh Gia Lai tiếp tục thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng, nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện thân thể, góp phần xây dựng lối sống năng động, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ và tổ chức xã hội trong phát triển thể thao cho mọi người, tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.